Manualidades de Peppa Pig: 5 ideas para hacer un diario de papel para que los niños se expresen mejor

Las manualidades que combinan el juego con el aprendizaje siempre son un acierto para el desarrollo infantil. Y cuando se trata de habilidades tan indispensables como la comunicación y la expresión de sus emociones, una idea muy útil son los diarios personales de papel hechos en casa inspirados en Peppa Pig y que pueden llevarse a todas partes para que lo usen cuando quieran.

Diario de Peppa Pig para niños: 5 opciones para hacer una libreta de sentimientos para niños

Libreta de Peppa Pig con hojas recicladas y cartulina. Ahora que se acerca el fin del ciclo escolar, aprovecha para reviar los cuadernos de tus hijos y revisa cuáles tienen hojas libres que sirven para reciclar. De este papel, arma una libreta nueva cosida con listones para que sea el diario y ponle una carátula de cartulina con ilustraciones de Peppa Pig. Para que lo sientan mucho más especial, agrega su nombre en la portada. 5 diseños de diarios para niños inspirados en Peppa Pig|Pinterest

Diario con compartimentos especiales de papel. La escritura no es la única forma en que los niños pueden expresen sus emociones, sino que también pueden hacerlo con dibujos. Es por esto que otra de las ideas más bonitas para hacer manualidades interactivas de Peppa Pig, consiste en hacer un diario estilo cuaderno, pero agregando varios compartimentos de cartón para que pongan ahí sus ilustraciones y sientan que están a salvo. 5 diseños de diarios para niños inspirados en Peppa Pig|Imagen creada con IA

Ruleta de emociones de Peppa Pig en manualidades para niños. Una de las etapas que no pueden faltar al desarrollar la comunicación, es el aprender a expresar todos sus sentimientos; desde la felicidad hasta la tristeza. Y para lograrlo, puedes ayudarte de un diario con papel reciclado que traiga una ruleta de emociones, para que así antes de que empiecen a escribir, seleccionen cómo se sienten. 5 diseños de diarios para niños inspirados en Peppa Pig|Pinterest

Carpeta de foamy personalizada. Si buscas algo mucho más tierno y que inspire a los pequeñitos a que expresen todos sus sentimientos, están las manualidades tipo carpeta inspiradas en Peppa Pig. Solo necesitas hacer la figura de este simpático personaje con foamy de colores y pegarlo en un folder grande. Al interior hay que poner hojas en blanco para que tus hijos sientan la libertad de plasmar sus emociones como mejor les parezca. 5 diseños de diarios para niños inspirados en Peppa Pig|Pinterest