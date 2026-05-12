En el mundo de la herbolaria, el agua de romero fermentada se ha consolidado como un potente tónico biótico que cuenta con propuedades antioxidantes y antimicrobianas.

Los beneficios de esta planta mediterránea pueden aumentar con el proceso de fermentación que descompone los nutrientes del romero en moléculas pequeñas para facilitar su absorción, que esta sea más profunda y eficiente en el cuero cabelludo y en las capas de la piel.

Es un ingrediente que podemos incorporar a nuestra rutina de cuidado dermatológico y capilar, ya que los estudios lo señalan como un equilibrador del microbioma cutáneo, sin que se altere el pH natural.

Así recordó Carmen Villalobos el ataque a una producción que grababa en Colombia

Los 7 beneficios del agua de romero fermentada

El agua de romero fermentada incrementa la concentración de los nutrientes esenciales de la planta, combatiendo la caída del cabello, eliminando el exceso de sebo y calmando inflamaciones, además de otros beneficios como:

Estimula el crecimiento capilar

Mejora la microcirculación sanguínea en el cuero cabelludo, activando los folículos pilosos.

Frena la caída del cabello

Es reconocida por combatir la alopecia, ya que bloquea los efectos de la hormona responsable del adelgazamiento capilar.

El romero tiene propiedades que benefician al cabello y la piel|Pexels: Nikolett Emmert

Regula el exceso de grasa

Controla la producción de sebo tanto en las raíces capilares como en la zona T de la cara, que comprende la frente, la nariz y la barbilla.

Combate la caspa y el acné

Sus propiedades antimicrobianas naturales permiten la eliminación de hongos y bacterias, que son las causantes de estas dos infecciones.

Equilibra el microbioma cutáneo

Es capaz de aportar bacterias benéficas derivadas de la fermentación, que también ayudan a fortalecer la barrera de la piel.

Previene el envejecimiento prematuro

Como tiene altos niveles de antioxidantes, protege al colágeno del daño solar y de la contaminación a la que estamos expuestos diariamente.

Para el agua fermentada de romero se usan 4 ramas frescas y limpias|Pexels: Ketut Subiyanto

Aporta brillo y suavidad

Es capaz de cerrar las cutículas de la fibra capilar, y deja el cabello notablemente más luminoso y manejable.

El agua de romero fermentada se prepara hirviendo 2 tazas de agua y agregando de 3 a 4 ramas de romero fresco y lavado. Esto se deja reposar tapado durante al menos 15 minutos, después se cuela el líquido y se coloca en un frasco para que fermente durante dos o tres días.