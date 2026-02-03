5 diseños de uñas que lucen bien cuando la uña creció

Cuando nos hacemos diseños de uñas , muchas buscamos que el crecimiento de la uña no sea tan notorio, permitiendo que nuestra manicura luzca perfecta por más tiempo. Para ello es importante escoger estilos que nos ayuden a obtener dicho efecto.

Es así que te vamos a compartir algunos estilos que lucen bien, aun cuando la uña creció bastante. Son estilos que seguramente te van a encantar; escoge tu favorito para solicitarlo en tu visita al salón de belleza.

¿Qué color de uñas disimula el crecimiento de las uñas?

En la actualidad existen diseños de uñas que puedes usar, además de que lucen bien cuando la uña creció, permitiendo que el estilo se vea impecable después de pasar varios días de tu manicura. Siempre considera emplear los siguientes estilos:

Uñas francesas difuminadas: Al tener la línea no tan marcada, va a poder crecer tu uña sin ningún tema y se verá muy bien.

También el micro-french es una gran alternativa para poder tener uñas que se vean increíbles.

Otra alternativa es que te coloquen un “polka dot” sobre una base nude, para que se difumine con el color de la uña natural.

Por otra parte, puedes pedir encima cualquier diseño y que te coloquen una base transparente; al verse la uña, se verá el crecimiento natural.

Media luna consiste en dejar un espacio disponible cerca de la cutícula.

Con estos estilos podrás mantener una manicura espectacular por más tiempo; de todos modos, después de dos o 4 semanas hay que acudir al salón de belleza para que nos puedan hacer el retoque correspondiente. Ya sea rellenando los espacios de color o fortaleciendo la extensión.

¿Qué colores debes evitar al usar diseños de uñas?

Considerando los diseños de uñas que lucen bien cuando la uña creció, es importante que conozcas qué debes evitar. Es una realidad que hay tonalidades y efectos que pueden ser poco favorables al provocar que el crecimiento sea más notorio. Evita usar lo siguiente: