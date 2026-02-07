La manicura gelish es una de las favoritas de las mujeres, debido a que sus diseños son casi al natural, al llevarlas cortas y con colores elegantes, nada extravagante. Por ello, traemos para ti 7 tonos que puedes elegir y, sobre todo, es que son ideales para uñas más resistentes. ¿Las prefieres en gelish o rubber?

Se debe entender que las uñas gelish es un diseño que manicura que se realiza con esmalte absorbente en gel. El plus de ello y por el que destaca es por la larga duración, en comparación con los tradicionales. Conoce estos 8 modelos que combinan con todo y te quedarán perfectas en almendradas o cuadradas.

Los colores para resaltar la manicura gelish

1. Metálicas: Es ideal en todo tipo de color, ya que lo que resalta es su efecto brillante.

7 colores que se ven bien en manicura gelish: ideales para uñas más resistentes|Pinterest

2. Rosas: Este color es tendencia en la manicura gelish por ser utilizada entre las celebridades del espectáculo o de la música.

3. Nude: Este tipo le va bien a todo tono de piel por sus colores marrones, cremas, beige o rosa suave.

4. Cromo: Este estilo de uñas son las mejores para brillar en todo tipo de fiestas.

5. Rojas: Este color es ideal para utilizar durante este febrero y el Día de San Valentín, pues simboliza el amor.

6. Lechosas: Este estilo de uñas son la revelación de los últimos años. Se ven elegantes.

7. Mate: El estilo es muy minimalista por la opacidad del esmalte. Se puede llevar a eventos especiales.

El proceso para cuidar las uñas gelish

De acuerdo con un artículo del portal Glitzi, hay 2 pasos que se deben seguir para cuidar de la mejor manera la manicura gelish y ellas son:

