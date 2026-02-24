7 consejos para cuidarte del sol sin protector solar y no dañar tu piel si eres una mujer de 40 a 50 años

Estamos a casi un mes de recibir la primavera, sin embargo, durante esta estación del año se intensifica la radiación solar por lo que se recomienda el uso obligatorio y constante del protector solar pero si eres de las que por momentos se les olvida retocar el protector quédate aquí que de dejamos 7 medidas físicas que puedes realizar para prevenir el daño en la piel a causa del sol, más si eres una mujer de entre 40 a 50 años.

Principalmente especialistas recomiendan el uso constante del protector solar, ya que funciona como una barrera física que impide la penetración de los Rayos UV que a la larga pueden dañar tu salud.

7 consejos para cuidarte del sol sin protector solar

Sombra: Durante esta temporada es común ver espacios soleados, sin embargo, debes buscar la sombra, ya que la exposición directa al sol puede dañar la piel. Recuerda que también puedes hacer uso de sombrillas, gorras o sombra de los árboles.

Ropa: Vístete con prendas de manga larga, pantalones principalmente que sean de color oscuro, ya que ofrecen mayor protección que las telas claras o finas.

mangas bombachas Sombreros: Usar sombreros de ala ancha son adecuados para proteger la piel del rostro, orejas y nuca, estas zonas son sensibles al sol.

El Sol es benéfico si lo tomamos con moderación y sobre todo con la protección adecuada. Lentes o gafas de sol: Utiliza lentes que bloqueen al menos el 99 por ciento de la radiación UVA y UVB, esto ayudará a que tu piel de los ojos no esté tan expuesta.

Horas clave: Evita salir a la calle o hacer una actividad al aire libre entre las 10:00 am y 16:00 horas, ya que es donde los rayos UV son más intensos.

Piel hidratada y consumo de alimentos ricos en antioxidantes: Consumir frutas y verduras de colores intensos contribuirán a combatir el estrés oxidativo causado por la radiación.

Superficies reflejantes: Evita estar en zonas donde hay agua, arena o nieve, ya que reflejan la radiación solar y potencian su efecto.

El índice de radiación solar en el valle de México se encuentra alto, al registrar siete puntos en el índice de rayos ultravioleta.