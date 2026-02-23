Las telas que serán tendencia esta primavera 2026 y por qué

Se acerca una de las temporadas más lindas para lucir a la moda y parece ser que esta primavera 2026 no solo se tratará de qué nos ponemos, sino de cómo nos hace sentir.

Según los análisis de Inteligencia Artificial (IA), las proyecciones de la industria indican que las telas que estarán en tendencia se dividen en dos grandes polos: el regreso a lo hipernatural y la irrupción de textiles ultratecnológicos.

¿Qué cambios en la moda trae la primavera?

Según Gemini, IA creada por Google, la primavera 2026 no solo llega con un cambio de temperatura, sino con una transformación profunda en la filosofía de consumo. “De acuerdo a los análisis de tendencias y el comportamiento de las pasarelas globales, la moda se alejará del minimalismo frío para abrazar el ‘Lujo sensorial’ y la ‘Sostenibilidad visible’”, remarca.

“Tras años de predominio de prendas oversize o extremadamente ajustadas, la primavera 2026 trae un equilibrio entre faldas corola y cortes evasé”, precisa Gemini. La IA afirma que también “volverán a ser tendencia los hombros marcados pero curvos con chaquetas mantienen estructura, pero sin la rigidez de las hombreras cuadradas de temporadas pasadas. Y si de los colores hablamos, pasaremos de los neutros a los pasteles ácidos como el amarillo manteca, que será el ‘it’ de la temporada, así como el lila y menta neón”.

¿Qué telas serán protagonistas esta primavera?

En cuanto a telas, la moda se volverá esta primavera más táctil. “Ya no buscaremos telas lisas y perfectas, sino que iremos por aquellas que tengan efecto arrugado o plisado”, afirma Gemini. “Entre las destacadas encontramos el lino crudo y las sedas con texturas irregulares que ganan terreno. Este 2026, la ‘imperfección’ de la tela se considerará un signo de lujo artesanal”, destaca.

En ese contexto, la Inteligencia Artificial remarca que “tanto la seda, como el satén, serán telas que ya no se limitarán a la noche. Habrá un auge en la estética ‘Quiet Luxury’ evolutiva con materiales que reflejen la luz de manera suave para aportar sofisticación sin esfuerzo a prendas básicas como blazers o faldas lenceras”.

Por otro lado, “serán tendencias las transparencias estratégicas con el uso de encajes modernos y telas caladas (broderie) que permite jugar con capas sin sumar calor. El encaje se usará en piezas inesperadas, como pantalones fluidos o chaquetas estructuradas y ya no será el encaje delicado de antes, sino que se usarán tramas más gruesas, hechas con hilos de algodón regenerativo”, culmina Gemini.