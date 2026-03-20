7 diseños de sombras pastel que están dominando esta primavera

Las sombras de ojos en tonos pastel son las más populares durante esta temporada de primavera, ya que son colores vibrantes que pueden adaptarse a diferentes estilos y looks y que combinan con las flores y la vibra de los próximos meses.

Hoy te presentamos 7 diseños que puedes replicar, dependiendo de tu personalidad y de la ocasión, para que luzcas fresca y moderna. Así como algunos de los estilos que aplican las más atrevidas, quienes desean captar la atención 100% en su mirada.

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Los 7 diseños de sombras pastel que son tendencia en primavera

Acuarela bloom

Es un diseño en el que se combinan diferentes tonalidades de pasteles. Algunos de los más comunes son el rosa, el lila y el amarillo, para un look muy primaveral. La idea es que los bordes estén difuminados y no se distingan las líneas entre un tono y otro; así se da un toque artístico sin lucir sobrecargado.

Los ojos acuarela son ideales para las que prefieren diseños artísticos|Pinterest

Verde menta glow

Es el color estrella de la primavera este 2026. El estilo es sencillo, pues se aplica una sola sombra en todo el párpado móvil. Se recomiendan las fórmulas cremosas para dar ese efecto brilloso.

Las sombras verde menta son tendencia esta primavera 2026|Pinterest

Azul cielo

Es un diseño inspirado en la moda de principios del milenio. Las sombras en este tono pastel se aplican de manera uniforme en todo el párpado para resaltar la mirada.

Las sombras en tonos azul cielo son una de las tendencias esta primavera 2026|Pinterest

Lila con delineado

Es un tono pastel en todo el párpado móvil que se complementa con un delineado gráfico, ya sea en el mismo color o en uno que contraste. Para quienes tienen un estilo más atrevido.

Las sombras lila con delineados gráficos llaman la atención a la mirada|Pinterest

Lavanda monocromática

En este look predominan los tonos lila y lavanda, su ventaja es que rejuvenecen la mirada. Para darle el toque moderno, intenta difuminar las sombras con dirección a la sien.

La sombra lavanda queda con todos los tonos de piel|Pinterest

Dúo pastel

Es una combinación clásica que nunca falla, emplea sombras azul cielo y rosas claras. Elige una para todo el párpado móvil y otra para dar luz que colocarás en el lagrimal.

El contraste entre sombras rosas y azules está en tendencia en primavera|Pinterest

Cloud Dancer

Es el color del año, así que puedes usarlo solo para dar luz a tu mirada con una sombra blanca con destellos amarillos o acabado aperlado y unas pestañas de impacto.

