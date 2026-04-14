7 diseños de uñas cortas elegantes para abril 2026

Conoce cuáles son los 7 mejores diseños elegantes que puedes realizarte si tienes las uñas cortas, se trata de manicuras que puedes conseguir en casa o en el salón.

Durante abril de 2026, las tendencias continúan apuntando a lo natural y soft glam, un look perfecto para cualquier ocasión, ya sea el día a día o en eventos especiales.

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Los mejores 7 diseños elegantes para uñas cortas

Para conseguir unas manos sofisticadas con uñas cortas, la clave está en el minimalismo y en elegir tonos que estilicen tus dedos. Algunos de los diseños elegantes que actualmente son tendencia son:

Microfrench atemporal

Microfrench con puntas en tonos plateados|Pinterest

Es ls versión más fina y pura de una manicura francesa. Consiste en una línea blanca o de otro color que se coloca al borde libre en un trazo delgado casi imperceptible. Lo que ayuda a las uñas pequeñas a tener un efecto de mayor longitud.

Glazed Donut

Diseño de donas glaseadas en uñas cortas y elegantes|Pinterest

Es el diseño que más está en tendencia esta primavera-veran, ya que lo llevan las celebridades. Consiste en un polvo perlado que se coloca sobre una base clara o rosa para simular el brillo de una dona glaseada.

Minimalismo polka dots

Las uñas con un puntito aportan un look chic y moderno|Pinterest

Se coloca un punto pequeño cerca de la cutícula o en el centro de la uña sobre una base nude o transparente, para una manicura chic y moderna.

Rojo profundo o vino

Las uñas cortas en tonos vino lucen elegantes y atemporales|Pinterest

Es un clásico que nuca falla y ayuda a proyectar elegancia instantánea, especialmente en manos de uñas cortas que están bien cuidadas.

Efecto mármol suave

Las uñas efecto mármol lucen elegantes y sofisticadas|Pinterest

Se consigue colocando tonos blancos o grises que imitan la piedra natural y se mezclan de manera irregular.

Nude con glitter sutil

Diseño de uas rosas con un toque de gliter|Pinterest

Se utiliza una base beige o rosa pastel que combina con tu tono de piel, puedes añadir un toque de gliter dorado o plateado para que tus manos luzcan elegantes, más jóvenes y estilizadas.

Diseño carey

Las uñas efecto carey se ven más artísticas y juveniles, pero sofisticadas|Pinterest

Una de las tendencias del momento, es un estampado que combina tonos caramelo, marrón y negro. En uñas cortas aporta un diseño artístico sin verse muy cargado.

