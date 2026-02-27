7 diseños de uñas cortas nude para amas de casa; son minimalistas, estilizan las manos y te hacen ver más joven

Los tonos piel son una de las mejores opciones de manicure si te interesa estilizar tus manos y dar una apariencia más juvenil, además de que se han convertido en emblema de elegancia. Por eso, los siguientes diseños de uñas cortas nude te van a gustar mucho y, si eres ama de casa, podrían llamarte más la atención por su durabilidad.

7 ideas de uñas cortas nude para amas de casa

|Crédito: Instagram. @monmayernails

1. Con brillo en la base

Aunque el brillo podría parecer contradictorio con la idea del minimalismo, en este caso combina muy bien porque se aplicó de una manera muy delicada, formando una media luna en la base de la uña. Además, el tono que se escogió es muy cercano al de la piel.

2. Con flores encapsuladas

Para esta idea, se aplicaron detalles muy suaves de florecitas secas encapsuladas; se ve delicado y romántico, pero muy discreto. Recordemos que las uñas nude son las más fáciles de combinar por excelencia.

3. Nude en dos tonos distintos

|Crédito: Instagram. @samantharudge.beauty

Si mezclas dos tonos distintos de nude en tu manicure, el resultado puede ser fuera de lo común y atractivo, pero sin perder versatilidad y minimalismo. Aquí, el tono de la base se acerca más al durazno y resalta de una manera muy bonita.

4. Uñas cortas nude con detalles en oro

Una ventaja que ofrecen los tonos nude es que el manicure puede durarte más porque se disimula el crecimiento natural de la uña; si no tienes tiempo de ir al salón tan seguido, esto te conviene. En un diseño como éste, con hermosos detalles en dorado, el crecimiento puede ocultarse bastante bien.

5. Con confeti

Aquí tenemos una opción más alegre y muy juvenil de uñas cortas nude para amas de casa, donde no se pierde el concepto minimalista. Simplemente son algunos puntos de color sobre una base completamente neutra.

6. Manicure inspirado en un latte

|Crédito: Instagram. @matejanova

Este es otro ejemplo de cómo puedes combinar dos tonos nude para crear algo original y hermoso. Aquí se usaron para dar la apariencia y vibra de un delicioso latte recién preparado. Casi puedes olerlo al ver estas uñas.

7. Nude muy claro

|Crédito: Instagram. @gel.bymegan

Terminamos nuestra lista con un diseño que no necesita absolutamente nada de decoración: simplemente un tono sólido e impecable, con apariencia cremosa y que estiliza los dedos. Es otra gran opción de uñas cortas nude para amas de casa.