17 diseños de uñas con flores discretas para primavera 2026; no son cursis ni exageradas, sino elegantes y originales

En este caso "Miranda Priestly" no tenía razón: los diseños florales para primavera 2026 están súper en tendencia y se ven increíbles. Pero si tienes la idea de que este tipo de manicure es exagerado, aquí te damos unos ejemplos de uñas con flores discretas que te van a encantar. Son originales, delicados y bonitos.

17 ideas de uñas con flores discretas, perfectas para primavera 2026

|Crédito: Instagram. @allnailss._

1. Uñas con cerezos

Comenzamos la lista con un manicure que integra una especie que florece de manera muy efímera y en pocos destinos del mundo: los cerezos. Si tu sueño es viajar a Japón para verlos, lleva esta idea en tus uñas.

2. Un jardín en versión mini

Este diseño integra conjuntos de flores tupidos y coloridos en algunas uñas, pero no en todas, para que tenga equilibrio. En las uñas sin dibujo, solamente luce puntas en azul cielo.

3. Con puntas llenas de flores

|Crédito: Instagram. @jazzynails.x

La idea es simple pero súper original y hermosa: llevar una manicura francesa, pero con florecitas de color rosa y blanco.

4. En azul cielo

Aquí, la presencia de las flores es muy sutil: se trata de una sencilla y pulcra línea de margaritas miniatura en la base de una uña y sobre un fondo azul cielo.

5. Uñas con flores discretas y románticas

|Crédito: Instagram. @lanea_nailart

Esta idea nos fascinó por sus dibujos de estilo realista, sus perlas miniatura y la manera en que las flores resaltan de manera muy discreta en un fondo nude con reflejo brillante.

6. Con fondo mate

Llegamos a una idea ejecutada en un acabado mate con colores rosa pastel y lila; las flores representadas son delicados cerezos.

7. Con flores azules

|Crédito: Instagram. @_by_shelley

A diferencia de ideas anteriores, ésta involucra un tono mucho más oscuro para las flores. Sin embargo, el diseño se mantiene discreto por su fondo nude y por tratarse de uñas cortas.

8. Con espacio negativo

La parte más original de este manicure es el espacio negativo que se crea en algunas de las puntas; en el resto hay florecitas blancas con tallos largos.

9. Con pétalos en la base

En este manicure los dibujos están colocados de manera muy discreta, pues solo una parte de las flores es visible en la base de cada uña. Para darle más vida, cada una tiene un color distinto.

10. Uñas francesas con flores

|Crédito: Instagram. @jessmaynard_nails

Esta es una de las maneras más sencillas en que puedes agregarle flores a tus uñas. Son un par de florecitas en tonos muy tenues, integradas en un elegante e impecable manicure francés.

11. Con flores esparcidas

|Crédito: Instagram. @reflectivebeautyx

Aquí no solo el diseño de flores es muy pequeño, sino resulta discreto porque está decorando de manera muy esparcida en la superficie de las uñas.

12. Con estilo acuarela

La combinación de azul rey y blanco destaca de manera muy bella, pero armoniosa, sobre un fondo rosa clarito.

13. Con margaritas en las puntas

Aquí el diseño de la manicura francesa se respeta en casi todas las uñas, pero en algunas la línea está conformada por margaritas miniatura.

14. Con trazos blancos

Sobre un fondo 'cloudy', los trazos blancos de flores enmarcadas se ven delicados e increíblemente sofisticados.

15. 'Wildflowers'

|Crédito: Instagram. @personailityuk

Este es otro ejemplo de manicure donde las puntas están conformadas por flores, pero los tallos largos con hojas le dan un aspecto mucho más desenfadado y natural.

16. Lavanda con rosa

Las flores de lavanda en este diseño están hechas a pincelazos, como si fuera una pintura. Combinan perfectamente con un romántico fondo rosa pastel.

17. Con la base llena de flores

Por el color intenso de las flores, fácilmente este diseño podría quedar sobrecargado. Sin embargo, el equilibrio se mantiene porque los dibujos se encuentran solo al ras de la base de cada uña, y el resto de la superficie es neutra.