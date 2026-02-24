7 diseños de uñas amarillo mantequilla, el color perfecto para primavera 2026 que estiliza las manos
El ‘butter yellow’ sigue en tendencia y es uno de los mejores tonos para tu manicure de primavera. Checa estas ideas de uñas amarillo mantequilla.
El tono 'butter yellow' llegó en tiempos recientes para dominar el mundo del manicure y no se ve que vaya a retirarse pronto de las tendencias. Para que conozcas las bondades de las uñas amarillo mantequilla, a continuación te compartimos algunos diseños perfectos para la primavera 2026. Entre sus ventajas se encuentran la capacidad para estilizar las manos y lo increíblemente versátil que resulta.
7 ideas de uñas amarillo mantequilla o 'butter yellow' para primavera 2026
1. Con "joyas"
Comenzamos con una combinación fuera de lo común y que, si bien incluye figuras en 3D, se mantiene discreto gracias a su fondo en tono amarillo mantequilla. Este color ayuda a crear la ilusión óptica de dedos más largos, lo cual es bastante favorecedor.
2. Con 'polka dots'
Esta combinación nos fascinó por ser fresca, divertida y delicada. Su fondo es 'butter yellow' y como decoración tiene puntitos de color azul cielo. Ya que predomina un tono neutro y claro, es muy combinable con tus prendas para primavera 2026.
3. Con plateado
Una de las cosas que más fascinan de esta tonalidad es su textura cremosa, casi como si el manicure luciera antojable. Aquí tenemos, además, una combinación inesperada: las decoraciones son plateadas, sin que el resultado sea sobrecargado.
4. Uñas amarillo mantequilla con flores
En este diseño, el tono se encuentra presente en las puntas francesas y también en los pétalos de una flor de tamaño considerable, pero muy tenue. La idea es completamente primaveral y tropical.
5. Con flores rosas
Esta es otra manera en que se puede decorar con flores en un fondo 'butter yellow', manteniendo los tonos claros y el diseño discreto. Además, los dibujos están presentes solo en una uña.
6. En uñas cortitas
El amarillo mantequilla es un tono que luce elegante y tampoco pasa desapercibido, sin importar que prefieras las uñas cortitas.
7. Uñas 'butter yellow' con negro
Si quieres dibujos que resalten un poquito más sobre el fondo neutro, puedes elegir el color negro; al tratarse de trazos delicados y no demasiado complejos, combinan muy bien. Esta idea incluso tiene textura, con flores en 3D.