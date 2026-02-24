7 diseños de uñas amarillo mantequilla, el color perfecto para primavera 2026 que estiliza las manos

El tono 'butter yellow' llegó en tiempos recientes para dominar el mundo del manicure y no se ve que vaya a retirarse pronto de las tendencias. Para que conozcas las bondades de las uñas amarillo mantequilla, a continuación te compartimos algunos diseños perfectos para la primavera 2026. Entre sus ventajas se encuentran la capacidad para estilizar las manos y lo increíblemente versátil que resulta.

7 ideas de uñas amarillo mantequilla o 'butter yellow' para primavera 2026

1. Con "joyas"

Comenzamos con una combinación fuera de lo común y que, si bien incluye figuras en 3D, se mantiene discreto gracias a su fondo en tono amarillo mantequilla. Este color ayuda a crear la ilusión óptica de dedos más largos, lo cual es bastante favorecedor.

2. Con 'polka dots'

|Crédito: Instagram. @madnails.ut

Esta combinación nos fascinó por ser fresca, divertida y delicada. Su fondo es 'butter yellow' y como decoración tiene puntitos de color azul cielo. Ya que predomina un tono neutro y claro, es muy combinable con tus prendas para primavera 2026.

3. Con plateado

|Crédito: Instagram. @nails.by.nikk

Una de las cosas que más fascinan de esta tonalidad es su textura cremosa, casi como si el manicure luciera antojable. Aquí tenemos, además, una combinación inesperada: las decoraciones son plateadas, sin que el resultado sea sobrecargado.

4. Uñas amarillo mantequilla con flores

En este diseño, el tono se encuentra presente en las puntas francesas y también en los pétalos de una flor de tamaño considerable, pero muy tenue. La idea es completamente primaveral y tropical.

5. Con flores rosas

Esta es otra manera en que se puede decorar con flores en un fondo 'butter yellow', manteniendo los tonos claros y el diseño discreto. Además, los dibujos están presentes solo en una uña.

6. En uñas cortitas

|Crédito: Instagram. @carlaurrutia.nailsdesigner

El amarillo mantequilla es un tono que luce elegante y tampoco pasa desapercibido, sin importar que prefieras las uñas cortitas.

7. Uñas 'butter yellow' con negro

|Crédito: Instagram. @misseyelashs

Si quieres dibujos que resalten un poquito más sobre el fondo neutro, puedes elegir el color negro; al tratarse de trazos delicados y no demasiado complejos, combinan muy bien. Esta idea incluso tiene textura, con flores en 3D.