9 diseños de uñas para dedos anchos: los hacen ver más alargados y estilizados
Estos ejemplos te sirven cuando no sabes qué diseños hacerte en la manicure
Si tienes dedos anchos y te da miedo hacerte un diseño de uñas porque piensas que te va a quedar mal, hay 9 ideas de manicure que puedes hacer para que se te vean alargados y estilizados. Con estos ejemplos vas a la segura y no te tomarán mucho tiempo.
Los diseños de uñas para dedos anchos
- Francesa invertida: En lugar de pintar la punta, dibuja una media luna en la base de la uña (zona de la cutícula) con un tono claro o nude y deja el resto en un color más oscuro. Esto alarga visualmente la uña desde la raíz.
- Líneas verticales: Aplica una base nude o transparente y dibuja una o varias líneas finas verticales al centro con un color oscuro o metálico. Las líneas verticales crean un efecto óptico de longitud.
- Efecto ombré vertical: Difumina dos tonos (uno claro y uno más oscuro) de arriba hacia abajo, no de lado a lado. Usa una esponja para lograr la transición. Esto estiliza la uña y evita que se vea más ancha.
- Francesa lateral: En lugar de la clásica línea recta en la punta, dibuja una línea diagonal desde un lado hacia el centro de la uña. Esto rompe la anchura y estiliza visualmente.
- Uñas almendradas con color sólido: Lima las uñas en forma almendrada (más estrechas en la punta) y aplica un solo color, preferiblemente oscuro o nude. La forma hace la mayor parte del trabajo estilizando los dedos.
- Espacio negativo vertical: Deja una franja sin pintar en el centro de la uña y aplica color a los lados. Este contraste crea la ilusión de una uña más delgada.
- Decoración minimalista centrada: Usa una base clara y coloca un pequeño detalle (piedra, punto o figura) justo en el centro de la uña, en línea vertical. Esto dirige la mirada hacia el centro y alarga visualmente.
- Degradado con glitter en punta: Aplica un esmalte nude como base y agrega glitter solo en l. Esto alarga la uña sin ensancharla.a punta difuminándolo ligeramente hacia abajo
- Líneas diagonales finas: Sobre una base clara, dibuja líneas diagonales delgadas en una sola dirección. Evita líneas horizontales, ya que ensanchan visualmente la uña.
Cómo saber si tienes dedos anchos
Para saber si tienes los dedos anchos existe un método que los especialistas en belleza y estilismo aplican, según Glamour. El método consiste en fijarse en la proporción de la mano: si un anillo estándar de talla0 14 a 16 en mujer no te entra o te aprieta, entonces tienes dedos anchos. Lo ideal para este tipo de manos es llevar uñas con puntas largas y redondas, de preferencia con tonos nude.