9 diseños de uñas para dedos anchos: los hacen ver más alargados y estilizados

Si tienes dedos anchos y te da miedo hacerte un diseño de uñas porque piensas que te va a quedar mal, hay 9 ideas de manicure que puedes hacer para que se te vean alargados y estilizados. Con estos ejemplos vas a la segura y no te tomarán mucho tiempo.

Los diseños de uñas para dedos anchos

Francesa invertida : En lugar de pintar la punta, dibuja una media luna en la base de la uña (zona de la cutícula) con un tono claro o nude y deja el resto en un color más oscuro. Esto alarga visualmente la uña desde la raíz .

Este diseño de uñas es un clásico.|(ESPECIAL/Pinterest)

: En lugar de pintar la punta, dibuja una media luna en la base de la uña (zona de la cutícula) con un tono claro o nude y deja el resto en un color más oscuro. . Líneas verticales : Aplica una base nude o transparente y dibuja una o varias líneas finas verticales al centro con un color oscuro o metálico. Las líneas verticales crean un efecto óptico de longitud.

Uñas con líneas verticales.|(ESPECIAL/Pinterest)

: Aplica una base nude o transparente y dibuja una o varias líneas finas verticales al centro con un color oscuro o metálico. Las líneas verticales de longitud. Efecto ombré vertical : Difumina dos tonos (uno claro y uno más oscuro) de arriba hacia abajo, no de lado a lado. Usa una esponja para lograr la transición. Esto e stiliza la uña y evita que se vea más ancha .

Uñas para dedos anchos.|(ESPECIAL/Pinterest)

: Difumina dos tonos (uno claro y uno más oscuro) de arriba hacia abajo, no de lado a lado. Usa una esponja para lograr la transición. Esto e . Francesa lateral : En lugar de la clásica línea recta en la punta, dibuja una línea diagonal desde un lado hacia el centro de la uña. Esto rompe la anchura y estiliza visualmente.

Así es el efecto Francés lateral de uñas para dedos anchos.|(ESPECIAL/Pinterest)

: En lugar de la clásica línea recta en la punta, desde un lado hacia el centro de la uña. Esto rompe la anchura y estiliza visualmente. Uñas almendradas con color sólido : Lima las uñas en forma almendrada (más estrechas en la punta) y aplica un solo color , preferiblemente oscuro o nude. La forma hace la mayor parte del trabajo estilizando los dedos.

|(ESPECIAL/Pinterest)

: Lima las uñas en forma almendrada (más estrechas en la punta) y , preferiblemente oscuro o nude. La forma hace la mayor parte del trabajo estilizando los dedos. Espacio negativo vertical : Deja una franja sin pintar en el centro de la uña y aplica color a los lados. Este contraste c rea la ilusión de una uña más delgada.

Este diseño de uñas para dedos anchos es único.|(ESPECIAL/Pinterest)

: Deja una franja sin pintar en el centro de la uña y aplica color a los lados. Este contraste c Decoración minimalista centrada : Usa una base clara y coloca un pequeño detalle (piedra, punto o figura) justo en el centro de la uña , en línea vertical. Esto dirige la mirada hacia el centro y alarga visualmente.

Uñas minimalistas para dedos anchos.|(ESPECIAL/Pinterest)

: Usa una base clara y coloca un pequeño detalle (piedra, punto o figura) , en línea vertical. Esto dirige la mirada hacia el centro y alarga visualmente. Degradado con glitter en punta : Aplica un esmalte nude como base y agrega glitter solo en l. Esto alarga la uña sin ensancharla. a punta difuminándolo ligeramente hacia abajo

Uñas con glitter para dedos anchos.|(ESPECIAL/Pinterest)

: Aplica un esmalte nude como base y agrega glitter solo en l. Esto alarga la uña sin ensancharla. Líneas diagonales finas: Sobre una base clara, dibuja líneas diagonales delgadas en una sola dirección. Evita líneas horizontales, ya que ensanchan visualmente la uña.

Uñas con líneas diagonales.|(ESPECIAL/Pinterest)

Cómo saber si tienes dedos anchos

Para saber si tienes los dedos anchos existe un método que los especialistas en belleza y estilismo aplican, según Glamour. El método consiste en fijarse en la proporción de la mano: si un anillo estándar de talla0 14 a 16 en mujer no te entra o te aprieta, entonces tienes dedos anchos. Lo ideal para este tipo de manos es llevar uñas con puntas largas y redondas, de preferencia con tonos nude.