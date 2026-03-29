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9 diseños de uñas para dedos anchos: los hacen ver más alargados y estilizados

Estos ejemplos te sirven cuando no sabes qué diseños hacerte en la manicure

uñas dedos anchos
Si tienes dedos anchos, las uñas largas y redondas son ideales para ti.|(ESPECIAL/CANVA/Pinterest)

Escrito por: Alexis Ceja | DR

Si tienes dedos anchos y te da miedo hacerte un diseño de uñas porque piensas que te va a quedar mal, hay 9 ideas de manicure que puedes hacer para que se te vean alargados y estilizados. Con estos ejemplos vas a la segura y no te tomarán mucho tiempo.

Los diseños de uñas para dedos anchos

  • Francesa invertida: En lugar de pintar la punta, dibuja una media luna en la base de la uña (zona de la cutícula) con un tono claro o nude y deja el resto en un color más oscuro. Esto alarga visualmente la uña desde la raíz.
    uñas
    Este diseño de uñas es un clásico.|(ESPECIAL/Pinterest)
  • Líneas verticales: Aplica una base nude o transparente y dibuja una o varias líneas finas verticales al centro con un color oscuro o metálico. Las líneas verticales crean un efecto óptico de longitud.
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    Uñas con líneas verticales.|(ESPECIAL/Pinterest)
  • Efecto ombré vertical: Difumina dos tonos (uno claro y uno más oscuro) de arriba hacia abajo, no de lado a lado. Usa una esponja para lograr la transición. Esto estiliza la uña y evita que se vea más ancha.
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    Uñas para dedos anchos.|(ESPECIAL/Pinterest)
  • Francesa lateral: En lugar de la clásica línea recta en la punta, dibuja una línea diagonal desde un lado hacia el centro de la uña. Esto rompe la anchura y estiliza visualmente.
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    Así es el efecto Francés lateral de uñas para dedos anchos.|(ESPECIAL/Pinterest)
  • Uñas almendradas con color sólido: Lima las uñas en forma almendrada (más estrechas en la punta) y aplica un solo color, preferiblemente oscuro o nude. La forma hace la mayor parte del trabajo estilizando los dedos.
    uñas dedos anchos
    |(ESPECIAL/Pinterest)
  • Espacio negativo vertical: Deja una franja sin pintar en el centro de la uña y aplica color a los lados. Este contraste crea la ilusión de una uña más delgada.
    uñas
    Este diseño de uñas para dedos anchos es único.|(ESPECIAL/Pinterest)
  • Decoración minimalista centrada: Usa una base clara y coloca un pequeño detalle (piedra, punto o figura) justo en el centro de la uña, en línea vertical. Esto dirige la mirada hacia el centro y alarga visualmente.
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    Uñas minimalistas para dedos anchos.|(ESPECIAL/Pinterest)
  • Degradado con glitter en punta: Aplica un esmalte nude como base y agrega glitter solo en l. Esto alarga la uña sin ensancharla.a punta difuminándolo ligeramente hacia abajo
    uñas dedos anchos
    Uñas con glitter para dedos anchos.|(ESPECIAL/Pinterest)
  • Líneas diagonales finas: Sobre una base clara, dibuja líneas diagonales delgadas en una sola dirección. Evita líneas horizontales, ya que ensanchan visualmente la uña.
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    Uñas con líneas diagonales.|(ESPECIAL/Pinterest)

Cómo saber si tienes dedos anchos

Para saber si tienes los dedos anchos existe un método que los especialistas en belleza y estilismo aplican, según Glamour. El método consiste en fijarse en la proporción de la mano: si un anillo estándar de talla0 14 a 16 en mujer no te entra o te aprieta, entonces tienes dedos anchos. Lo ideal para este tipo de manos es llevar uñas con puntas largas y redondas, de preferencia con tonos nude.

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