Las uñas cuadradas cortas son una buena opción para tu próxima manicura y lucir espectacular en marzo 2026. Lo anterior, ya que esta forma vuelve a estar de moda en este año, tratando de suplir a la almendrada, la cual es de las más favoritas de las mujeres. No obstante, este tipo no le pide nada a las otras, ya que son hermosas. Conoce esta decoración que puedes usar en 7 modelos durante la primavera.

De acuerdo con un artículo del portal Glamour 25, las uñas cuadradas resultan ser elegantes y seguras y, lo mejor de todo, es que se adaptan a casi todos los estilos. Esta forma de manicura tiene un acabado moderno en los tamaños mediano y largo. Pero las cortas son ideales para diseños naturales y puristas, que te harán lucir espectacular. Estos son los 7 diseños de francesas que quedan perfectas en primavera-verano.

Los 7 diseños de uñas cuadradas cortas

1. Rosas: Este color les da un acabado a tus uñas muy natural y es ideal para llevar en marzo de este año, en el inicio de la primavera.

7 diseños de uñas cuadradas cortas que todas querrán usar en marzo 2026 porque son hermosas|Pinterest

2. French: Este estilo atemporal le va muy bien a todas las mujeres y qué mejor que llevarlo en uñas cuadradas cortas.

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3. Polka dots: Un acabado que es ideal para llevar a fiestas o eventos especiales. Es un diseño muy llamativo.

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4. Marmoleadas: Este efecto le da un acabado elegante y sofisticado. Es ideal para llevar solo en ocasiones especiales.

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5. Amarillas: Este tono le va muy bien a las mujeres en primavera y verano, ya que da la sensación de frescura y alegría.

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6. Diseños geométricos: El objetivo de este modelo es darle look a tu manicura minimalista. Puedes pintar líneas rectas o abstractas en todas las uñas o solo hacerlo en una, si prefieres un diseño más discreto.

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7. Azul: Este color se ve muy bien para los looks de primavera y verano. Se recomienda llevarlo en tonos pastel, para crear un diseño fresco.