7 diseños de uñas efecto hielo: es una técnica que pocas conocen y es hermosa
Una nueva tendencia en diseños de uñas llegó para quedarse, ya que el efecto tipo hielo se ve muy delicado y es ideal para lucir manos originales.
Aunque los trends de belleza están influenciados por la primavera 2026 y cada día hace más calor, hay una técnica de manicure que apuesta por todo lo contrario y está inspirado en los ambientes helados. Se trata de los diseños de uñas efecto hielo, que como su nombre lo dice, representan esta textura cristalina con una apariencia sumamente delicada, que combina para cualquier ocasión y que se puede usar en todos los largos.
Uñas originales para marzo 2026: diseños tipo hielo que lucen hermosos en las manos
- Transparentes con brillo fino. Una versión muy versátil por su apariencia cristalina son son las que traen destellos brillantes suaves. Esto hace que contrasten con la luz y siempre queden bellísimas.
- Diseños de uñas efecto hielo en color azul. Los esmaltes azules son una de las apuestas imperdibles para la primavera 2026, ya que es un tono sofisticado y fácil de combinar. Cuando se usa en su versión clara aporta profundidad al instante.
- Manicure con relieve tipo cristal. Los diseños de uñas hechos con gel moldeable siguen ganando popularidad y son buenísimos para hacer relieves irregulares que parezcan pedazos de cristal helado.
- Diseños de uñas "baby boomer". Para algo mucho más sofisticado y que se pueda usar en el trabajo, el manicure "baby boomer" con colores degradados es una excelente opción. Una mezcla infalible es blanco con plateado.
- Con líneas de gel transparentes. Siguiendo con la magia que se puede hacer usando solo esmaltes de gel moldeable, los diseños de uñas que parecen hielo se pueden hacer trazando líneas verticales y sellando con brillo.
- Diseños de uñas con "hielitos" en 3D. Una versión mucho más obvia de este manicure son los modelos que están inspirados en tragos y hasta vienen con pequeños cubitos transparentes que parecen cubos de hielo.
- Manicura blanca con acabado congelado. Las manos siempre se ven luminosas con el color blanco, especialmente cuando son con texturas lechosas. Y si se le agregan escarchas de brillo, parecerá un estilo "congelado".