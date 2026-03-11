7 diseños de uñas efecto hielo: es una técnica que pocas conocen y es hermosa

Aunque los trends de belleza están influenciados por la primavera 2026 y cada día hace más calor, hay una técnica de manicure que apuesta por todo lo contrario y está inspirado en los ambientes helados. Se trata de los diseños de uñas efecto hielo, que como su nombre lo dice, representan esta textura cristalina con una apariencia sumamente delicada, que combina para cualquier ocasión y que se puede usar en todos los largos.

Uñas originales para marzo 2026: diseños tipo hielo que lucen hermosos en las manos