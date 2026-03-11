9 peinados con el cabello recogido que puedes usar en este calor de marzo 2026

Cuando empieza la temporada de calor, llevar el pelo recogido se vuelve una de las mejores opciones para verte arreglada y estar cómoda a todas horas. En marzo 2026, con la primavera a punto de llegar, las tendencias de belleza apuestan por peinados sencillos y sofisticados que cualquiera se puede hacer en casa.

Peinados que serán tendencia en marzo 2026: 9 estilos que lucen perfectos y son muy frescos