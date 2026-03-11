9 peinados con el cabello recogido que puedes usar en este calor de marzo 2026
El clima no tiene que ser un impedimento para que te veas hermosa todos los días y estos peinados te harán sentir fresca sin que pierdas el estilo.
Cuando empieza la temporada de calor, llevar el pelo recogido se vuelve una de las mejores opciones para verte arreglada y estar cómoda a todas horas. En marzo 2026, con la primavera a punto de llegar, las tendencias de belleza apuestan por peinados sencillos y sofisticados que cualquiera se puede hacer en casa.
Peinados que serán tendencia en marzo 2026: 9 estilos que lucen perfectos y son muy frescos
- Moño alto con efecto despeinado. Existe la idea de que los moños se ven demasiado formales y no pueden usarse a diario, pero en realidad basta con darles un aire casual para que queden fabulosos.
- Coleta pulida. Uno de los peinados recogidos que nunca fallan para los climas extremos, queda para ocasiones formales o casuales y favorece a todos los rostros, son las coletas. Para elevarlo solo tienes que pulir la parte frontal.
- Trenza baja suave. Si prefieres llevar el pelo trenzado para soportarlo por horas, hazte una versión suave, es decir, que no esté muy apretada y sujeta con liguitas de colores.
- Chonguito con "spike buns". En caso de que quieras algo más llamativo sin que se vea aburrido, prueba los peinados con "piquitos" que son perfectos para marzo 2026 y los días de calor.
- Coletas tipo burbuja. Uno de los estilos en las melenas que es mucho más original y elevará tus looks, son las coletas de burbuja que se ven bellísimas en melenas largas. Basta con sujetar una coleta tradicional e ir poniendo liguitas con volumen.
- Coleta baja delicada. Siguiendo con la versatilidad de las "pony tails", la versión baja es elegante y suaviza las facciones sin esfuerzo. Pon un moño para que quede lindísimo.
- Chonguitos con mechones sueltos. Para no tener que recogerte todo el pelo y lucir tu flequillo, hazte un par de chongos con raya media y deja las cortinas al frente perfectamente pulidas.
- Moño con trenza fusionada. En esos días que no te toque lavarte el pelo y te preocupe que parezca sucio, una solución inmediata consiste simplemente en los estilos capilares más bonitos para la primavera 2026 que combinan los moños con trenzas y efecto pulido.
- Coleta alta con pinzas. Otro de los peinados para el calor que estarán en tendencia durante marzo 2026, son las coletas que simulan un chongo usando pinzas. Solo tienes que hacer la "pony tail" clásica y en lugar de enrollar el pelo, poner una pinza que proporcione volumen.