7 diseños de uñas efecto mojado para primavera 2026; son frescas, aesthetic y originales

Así como una bebida bien fría es irresistible en temporada de calor y justo ahora casi puedes imaginarte la sensación de tocar el vaso lleno de gotitas, esa misma sensación ya puede ser llevada a tu manicure. Te compartiremos algunos diseños de uñas efecto mojado, perfectas para lucir en primavera 2026.

Las siguientes ideas de uñas aesthetic te pueden remitir inmediatamente a un delicioso día en la playa o al momento en que te tomas un refresco helado en un día de mucho calor.

7 ideas de uñas efecto mojado para primavera 2026

|Crédito: Instagram. @thedailynailofficial

1. En tono azul claro

Las uñas efecto mojado son algo relativamente fácil de lograr: necesitas una base uniforme a lo largo de cada uña, con acabado muy reluciente, y añadir gotitas en 3D usando materiales especializados como gel. Debido a que los manicures con relieve están de moda, en muchos salones te pueden hacer diseños así. Además, como en este ejemplo, el resultado puede ser aesthetic y discreto.

2. Uñas champagne

|Crédito: Instagram. @krys_nailsart

Las gotitas pueden añadirse en todo tipo de tonalidades y hasta es posible combinarlas con otros efectos. Por ejemplo, en este diseño tenemos dos texturas que conviven en armonía: una base aterciopelada en un dorado muy clarito, y las gotas en 3D. Se ve como una refrescante copa de champán.

3. Uñas efecto mojado en base tornasol

Aquí tenemos una base con efecto cromado y con un acabado tornasol, que lo mismo brillará y lucirá fresco en los días calurosos de primavera 2026.

4. Manicure glam

|Crédito: Instagram. @lys_beauty

Seguimos nuestra lista de inspiración con un estilo más glamoroso, que involucra distintas tonalidades con efecto "ojo de gato" y gotitas. Si prefieres el brillo que los tonos pastel, podría ser tu alternativa perfecta.

5. Con un poquito de "rubor"

Este diseño tiene una base azul claro muy discreta pero, para darle un toque muy original y un poquito más de color, justo al centro tiene un pequeño toque de rosa.

6. Frescas y coloridas, para primavera 2026

Una idea para quienes no le temen a los colores vivos y para quienes la primavera es sinónimo de alegría. Incluso las gotitas en 3D tienen color.

7. Uñas derritiéndose

Crédito: Instagram. @glitterjellybean

En este diseño, que nos recuerda a olas color turquesa, no solamente se dio forma a gotas sino que el efecto de uñas mojadas más bien parecen estar derritiéndose.