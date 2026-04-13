7 diseños de uñas florales coreanas para esta primavera 2026; son bonitas, sencillas y elegantes

¿En busca de un diseño de uñas? Si amas la primavera y las flores, seguramente esta manicura coreana te encantará, hay opciones hermosas que son sencillas, cómodas y combinan absolutamente con todo. Si quieres que tus manos se vean hermosas y a la moda, mira estos diseños de uñas aesthetic.

Te puede interesar: 5 diseños de uñas coreanas amarillas

Uñas coreanas con diseños florales

Margaritas: Te sugerimos este diseño de uñas si tu estilo es fresco, relajado y sutil. Elige un tono nude o rosa pastel para la base y en dos o tres uñas, lleva pequeñas flores de margaritas en color blanco para hacer un buen contraste.

Combinadas: Lleva tu uña natural y por encima un diseño de flores a mano alzada de distintas tonalidades, puedes elegir entre varios azules y blanco para en centro de las flores. Recuerda no saturar el diseño para que luzca aesthetic y elegante.

Pincess: Este diseño de uñas lleva de base un tono cloud dancer y a mano alzada unas flores rosas con efecto ojo de gato al igual que las hojas verdes. Si quieres lucir elegante, llévalas cortas y en corte cuadrado.

Toque dorado: Para este tipo de manicura, te recomendamos llevar un par de uñas con base nude y otra más en tono rosado claro con efecto "ojo de gato". En dos uñas lleva un par de flores blancas y decora con relieves dorados.

Con foil dorado: Si te gusta el color amarillo esta manicura es perfecta para ti. Lleva 3 uñas solamente con base blanca y elige las sobrantes para el diseño a mano alzada, el cual lleva una flor amarilla y una blanca sobre tu uña natural. El toque mágico es el foil dorado, no debe ser cargado, pero debe notarse.

Artísticas: Las uñas coreanas son de las mayores tendencia en manicura 2026, por lo que te recomendamos este diseño con base cloud dancer y dos uñas con flores rosas que parecen arte gracias a la combinación de colores.

Acuarela: Para este diseño, lleva tus uñas naturales o con un tono nude como base y a mano alzada lleva flores de distintos colores con el centro en foil dorado.