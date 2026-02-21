7 diseños de uñas con mariposas para primavera 2026; son discretas y perfectas para mujeres de 50 años

Además de las decoraciones florales, las uñas con mariposas son una de las mejores opciones para recibir la temporada de calor. Es probable que esperes diseños demasiado llamativos o con colores muy vivos, pero en realidad hay manicures que son bastante discretos y súper bonitos. Checa las siguientes ideas, que resultan ideales para mujeres de 50 años en adelante.

7 ideas de uñas con mariposas para primavera 2026

|Crédito: Instagram. @joshuamonroynails

1. Uñas rosas con mariposa dorada

Aunque la mariposa dibujada es de color dorado, el diseño se mantiene delicado y sutil con sus tonos rosas de fondo y porque la figura no está presente en todas las uñas, sino se distribuye en dos.

2. Puntas de mariposa

Seguimos la lista con otro diseño en perfecta armonía. Las mariposas no abarcan toda la uña, sino están presentes parcialmente solo en las puntas; al ser un espacio tan pequeño, incluso es posible hacer trazos en negro y agregar brillo sin sobrecargar el manicure.

3. Con alas transparentes

|Crédito: Instagram. @polishedbymckenna

Cuando se trata de manicure con mariposas, es una gran idea dibujar patrones de alas que abarquen una uña entera. En este caso, para hacer el diseño más discreto, los trazos son negros pero no tienen relleno de color. Es una gran opción si quieres hacer referencias a la llegada de la primavera, pero de manera sutil.

4. En tonos pastel

|Crédito: Instagram. @saraswonderlandd

Aquí tenemos un diseño que también retoma la idea de las alas, pero trazadas con delgadas líneas doradas y coloreadas en tonalidades pastel combinadas. El resultado es muy femenino y delicado.

5. Una mariposa en fondo nude

Aunque en esta idea la mariposa tiene brillo, la figura es completa y el tamaño es considerable, no se pierde el equilibrio porque el fondo es color piel y el dibujo no se repite en todas las uñas. Este tipo de diseños alargan los dedos y se ven súper bien en mujeres de 50 años en adelante.

6. Mariposas etéreas

|Crédito: Instagram. @elitenailbar_ca

Hay una cualidad muy etérea y de fantasía en esta idea, donde predomina el color blanco y las mariposas son pequeñas y transparente.

7. Con efecto "ojo de gato"

|Crédito: Instagram. @hi_nails.tuc

No es una de las primeras combinaciones que se te ocurrirían, pero luce genial: un efecto "ojo de gato" o aterciopelado que se utilizó para combinar con las alas de una mariposa.