7 diseños de uñas moradas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo; energía femenina y empoderamiento

El 8 marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, se encuentra cada vez más cerca, así que si te encuentras buscando un diseño especial de uñas, tenemos las mejores recomendaciones para homenajear en esa fecha especial. El color morado en sus diferentes tonalidades es el color predilecto para uñas que te hagan ver femenina y empoderada a la vez.

Diseños de uñas moradas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer

Uñas estilo cromado: Este tipo de uñas es ideal para las mujeres que buscan estar poco tiempo con la manicurista o bien hacerlas en casa. El tono morado oscuro y medio es perfecto para lucir el cromado, pues hará que tu mano se vea perfecta y se verá más claro tu tono de piel. Si quieres que el diseño sea sutil, opta por no llevar mano alzada o brillos.

Uñas mármol: ¿Quieres lucir femenina y a la vez clásica? Este diseño de uñas es hermoso para las mujeres que buscan un estilo aesthetic. Se trata de una combinación de varias tonalidades moradas para darle el efecto mármol. Te sugerimos un corte almendra para hacer que se vean más estéticas.

Uñas traslúcidas: Este diseño de uñas es perfecto para las mujeres que aman el color morado y buscan reflejar una energía femenina en el Día Internacional de la Mujer. Elige una base traslúcida en tono morado y diseños de estrellas o lunas en tono dorado para que refleje un hermoso contraste.

Distintas tonalidades: ¡Atrevida y divertida! Este estilo en distintos tonos de morado es perfecto para las mujeres auténticas y creativas. Puedes elegir tus colores preferidos y combinar entre efectos de azúcar, cromados y hasta cat eye.

Punta francesa: Si lo tuyo es lo sofisticado y la elegancia, pero estás en busca de un diseño de uñas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, no dudes en que estos estilos se te verán increíbles. Una punta francesa en tono morado es perfecta para lucir minimalista o si quieres ser más atrevida, opta por la punta francesa en efecto ojo de gato.

Diseño en relieve: Si eres sumamente creativa y estás buscando un diseño de uñas que robe miradas esta es la opción perfecta. Se trata de un estilo que consta de una base en tomo morado cromado, pero el verdadero toque es el relieve translúcido.

Diseño a mano alzada: Si quieres lucir unas manos delicadas y hermosas te sugerimos optar por este tipo de diseño de uñas que consta de una base en tono morado claro difuminado con un color nude. Para el diseño a mano alzada puedes llevar flores en color blanco para hacer que destaquen del morado.

¿Qué significa el color morado en el Día Internacional de la Mujer?

El tono morado es uno de los que reflejan más fuerza y autenticidad, además de que tiene una conexión entre la realeza y el lujo, ya que hace muchos años el color morado era un pigmento muy difícil de conseguir.

En cuanto al feminismo, el morado refleja la lucha por la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Cabe resaltar que también es un tono que estimula la mente, la creatividad y la conexión con lo divino.