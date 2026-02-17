15 diseños de uñas minimalistas en colores oscuros; son aesthetic, elegantes y dark

Los diseños de uñas minimalistas no están peleados con los colores oscuros y, de hecho, pueden ser una excelente opción para usar en la oficina. Aunque a veces los tonos intensos nos intimidan de primer momento, pueden ser clave para un manicure elegante y original.

15 ideas de uñas minimalistas en colores oscuros, ideales para la oficina

|Crédito: Instagram. @ma.ni.art / @kineticsnailsfrance

1. Uñas francesas a la inversa

Comenzamos la lista con una propuesta que cambia por completo la idea de las uñas francesas. Aquí la parte resaltada no está en la punta sino en la base de la uña y, además, en casi toda la superficie se empleó un tono intenso de rojo.

2. Con brillo mínimo

Si te gusta llevar colores oscuros en las uñas, debes saber que el rojo está de moda y ofrece una variedad muy amplia de tonalidades. En este ejemplo, se añadió un poco de brillo apenas perceptible en algunas uñas.

3. Azul con plateado

En este diseño, la única decoración que resalta en el manicure color azul intenso son puntitos plateados en el perímetro de cada uña.

4. Uñas 'dark cherry'

|Crédito: Instagram. @nailsbypaulin

Nos fascinó este tono de cereza oscuro con un poquito de efecto aterciopelado; para hacer el diseño más coqueto, tiene un par de cerezas pequeñitas dibujadas en una de las uñas, sobre una base transparente.

5. En gris

El gris puede ser un sinónimo de elegancia, sobre todo si sabes combinarlo en tu manicure para un look minimalista.

6. Efecto 'ojo de gato'

|Crédito: Instagram. @nagelstudiopauline

A veces solo basta un acabado tipo "ojo de gato" para que las uñas brillen por sí solas. Este efecto se lleva súper bien con los colores oscuros, como este ejemplo en café.

7. Combinación de mate y brillo

Aquí no se utilizó otro color más que el negro pero, para que el manicure fuera elegante y original, se combinó una base con acabado mate y líneas decorativas con acabado brilloso.

8. Uñas negras minimalistas

|Crédito: Instagram. @____annails____

Lo que eleva este diseño de manicure en negro es el sutil toque de brillo cobrizo que está presente solo en algunas uñas.

9. Efecto jade

En realidad la decoración es muy escasa en este manicure: solo es una intensa base esmeralda con vetas de color blanco para imitar la textura del jade.

10. Con aura

Este es otro ejemplo en el que un solo efecto que está de moda funge como protagonista. Se trata del efecto aura, aplicado en una base de color oscuro.

11. Uñas negras con un corazón

|Crédito: Instagram. @beautyspace_charlotte

Este lustroso manicure en negro no necesita más que un corazón pequeño para convertirse en un look de uñas minimalistas y cool.

12. En color vino

Aquí tenemos otro corazón, pero aplicado en un diseño ligeramente distinto, sobre otro tono de nude y en combinación con un tono vino muy intenso.

13. 'Dark lava'

Nos encantó la combinación del tono rojizo con las elegantes líneas plateadas, que dan glamour pero de una manera muy discreta.

14. Uñas francesas con base mate

|Crédito: Instagram. @beautybybethsmith

Volvemos a la combinación de acabado mate con acabado brillante, pero esta vez aplicada en un color café.

15. Con transparencia

|Crédito: Instagram. @instantsoely

Este diseño de manicure minimalista parece imitar la tendencia de uñas estilo "lencería", con su transparencia sobre un fondo negro.