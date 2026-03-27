7 diseños de uñas para dedos gordos que los harán ver más estéticos y lindos

Si tienes los dedos gordos y no sabes cuál diseño de uñas te queda bien, hay 7 ideas seguros que son fáciles de hacer y que puedes probarte ahora mismo. Estos ejemplos harán que tu manicura suba al siguiente nivel y se vean estéticos y muy lindos .

La idea principal del acrílico es darle forma a las uñas para que puedan beneficiar a este tipo de dedos haciéndolos más delgadps. Según Glamour, la recomendación estrella para estas manos es elegir colores nude.

Los diseños de uñas para dedos gordos que se ven hermosos

Francesa delgada: Consiste en una base nude o rosada con una línea blanca muy fina en la punta; al mantener la línea delgada y sutil , se alarga visualmente la uña y hace que los dedos se vean más estilizados.

Las uñas estilo francés son ideales.|(ESPECIAL/Pinterest)

Consiste en una base nude o rosada con una línea blanca muy fina en la punta; al mantener , se alarga visualmente la uña y hace que los dedos se vean más estilizados. Líneas verticales: Se realiza sobre una base clara agregando una o varias líneas finas en dirección vertical; este efecto crea una ilusión óptica que “estira” la uña y reduce el ancho visual.

Ideas de uñas para dedos gorditos.|(ESPECIAL/Pinterest)

Se realiza sobre una base clara agregando una o varias líneas finas en dirección vertical; que “estira” la uña y reduce el ancho visual. Ombré vertical: Es un degradado que va de un tono claro a uno más oscuro en sentido vertical (de lado a lado suavemente); ayuda a afinar la apariencia de la uña y aporta un efecto elegante.

Las líneas verticales ayudan a tener uñas que se vean más delgadas.|(ESPECIAL/Pinterest)

Es un degradado que va de un tono claro a uno más oscuro en sentido vertical (de lado a lado suavemente); y aporta un efecto elegante. Colores oscuros sólidos: Aplicar tonos como negro, vino, azul marino o café en toda la uña sin decoraciones; estos colores absorben luz y hacen que la uña luzca más delgada.

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Aplicar tonos como negro, vino, azul marino o café en toda la uña sin decoraciones; y hacen que la uña luzca más delgada. Negative space lateral: Consiste en dejar los bordes laterales sin pintar y concentrar el color en el centro; este diseño crea la ilusión de una uña más estrecha.

Este diseño de uñas se ve bien en dedos gordos.|(ESPECIAL/Pinterest)

Consiste en dejar y concentrar el color en el centro; este diseño crea la ilusión de una uña más estrecha. Media luna invertida: Se deja o se pinta una media luna en la zona de la cutícula mientras el resto de la uña va en un solo color; este contraste alarga visualmente la uña .

Ideas de uñas estilo media luna para dedos gordos.|(ESPECIAL/Pinterest)

Se deja o se pinta una media luna en la zona de la cutícula mientras el resto de la uña va en un solo color; . Diseños minimalistas centrados: Se aplica una base neutra y se coloca un detalle pequeño en el centro (línea o punto); al enfocar la atención en el centro, se estiliza la forma del dedo.

Elige uno de estos diseños de uñas para dedos gordos.|(ESPECIAL/Pinterest)

Cómo saber si tienes dedos gordos y qué uñas quedan mejor

Tener dedos gordos conlleva que tengan una forma redonda, carnosa y corta con relación a la mano. La mejor forma de verificarlo es ponerte un anillo de medida estándar (14-16), y si te queda apretado o no entra, definitivamente los tienes. Según Glamour, para este tipo de manos quedan bien las uñas tipo almendradas.