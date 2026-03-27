7 diseños de uñas para dedos gordos que los harán ver más estéticos y lindos
Dale un nuevo estilo de manicure a tus manos con estos efectos que harán ver más delgados tus dedos
Si tienes los dedos gordos y no sabes cuál diseño de uñas te queda bien, hay 7 ideas seguros que son fáciles de hacer y que puedes probarte ahora mismo. Estos ejemplos harán que tu manicura suba al siguiente nivel y se vean estéticos y muy lindos.
La idea principal del acrílico es darle forma a las uñas para que puedan beneficiar a este tipo de dedos haciéndolos más delgadps. Según Glamour, la recomendación estrella para estas manos es elegir colores nude.
Los diseños de uñas para dedos gordos que se ven hermosos
- Francesa delgada: Consiste en una base nude o rosada con una línea blanca muy fina en la punta; al mantener la línea delgada y sutil, se alarga visualmente la uña y hace que los dedos se vean más estilizados.
- Líneas verticales: Se realiza sobre una base clara agregando una o varias líneas finas en dirección vertical; este efecto crea una ilusión óptica que “estira” la uña y reduce el ancho visual.
- Ombré vertical: Es un degradado que va de un tono claro a uno más oscuro en sentido vertical (de lado a lado suavemente); ayuda a afinar la apariencia de la uña y aporta un efecto elegante.
- Colores oscuros sólidos: Aplicar tonos como negro, vino, azul marino o café en toda la uña sin decoraciones; estos colores absorben luz y hacen que la uña luzca más delgada.
- Negative space lateral: Consiste en dejar los bordes laterales sin pintar y concentrar el color en el centro; este diseño crea la ilusión de una uña más estrecha.
- Media luna invertida: Se deja o se pinta una media luna en la zona de la cutícula mientras el resto de la uña va en un solo color; este contraste alarga visualmente la uña.
- Diseños minimalistas centrados: Se aplica una base neutra y se coloca un detalle pequeño en el centro (línea o punto); al enfocar la atención en el centro, se estiliza la forma del dedo.
Cómo saber si tienes dedos gordos y qué uñas quedan mejor
Tener dedos gordos conlleva que tengan una forma redonda, carnosa y corta con relación a la mano. La mejor forma de verificarlo es ponerte un anillo de medida estándar (14-16), y si te queda apretado o no entra, definitivamente los tienes. Según Glamour, para este tipo de manos quedan bien las uñas tipo almendradas.