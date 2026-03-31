7 diseños de uñas para pies, perfectas para quienes aman las perlas; son elegantes para vacaciones de Semana Santa 2026

En esta primavera 2026 está súper de moda llevar aplicaciones miniatura en las uñas, como pequeñas piedras de colores. Si estás buscando el diseño perfecto de uñas para pies que estén ideales para vacaciones de Semana Santa, te tenemos una propuesta que te va a encantar: aplicaciones de perlas y/o tonos aperlados en tu pedicure.

Estas ideas se caracterizan por su elegancia y relativa sencillez por el tipo de tonos que se utilizan. Puedes comprobarlo en tu próxima escapada en familia, con amigos o con tu pareja.

7 diseños de uñas para pies, ideales para Semana Santa; tienen perlas o color aperlado

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1. Con forma de moños

Comenzamos con una idea que integra no solo un tono aperlado sino aplicaciones miniatura de perlas, que están acomodadas a manera de moño en un dedo. Es sencillo pero muy original y elegante.

2. Con aplicación en una uña entera

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En esta propuesta, la mayoría de las uñas tienen la punta pintada de blanco, así como en la manicura francesa; una de ellas lleva pequeñas perlitas también. Sin embargo, lo que le da el toque fuera de lo común es que una uña está completamente cubierta de piedritas.

3. Con fondo blanco

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Pocos colores como el blanco se han consolidado tanto como un sinónimo de elegancia y sofisticación. En este ejemplo, todas las uñas están pintadas así y se agregaron algunas perlitas acomodadas de manera simétrica, en la base de solo una uña.

4. Uñas para pies con perlas en la base

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Esta es otra manera en que se puede aprovechar el color blanco y añadirle perlas. Aquí, para volverlo todavía más original, las puntas están pintadas con una tonalidad distinta.

5. Con tono aperlado

Si te gusta el hermoso tono brillante de las perlas pero no te gusta llevar aplicaciones o efectos 3D en las uñas, puedes elegir una opción así para tu pedicure de vacaciones de Semana Santa 2026.

6. Con una combinación de piedritas

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Si, por el contrario, no le tienes miedo a las aplicaciones y hasta te sueles animar a combinar estilos, te podría encantar este diseño. En una base estilo uñas francesas, se añadieron piedritas plateadas en combinación con perlas.

7. Con flores

Finalizamos con un hermoso diseño que integra florecitas blancas con piedritas doradas al centro, además de perlas miniatura en la base de algunas de las uñas. Un look hermoso y elegante en uñas para pies que resulta ideal para Semana Santa.