7 errores comunes al maquillarte en verano que hacen que tu rostro se vea con exceso de brillo

El aumento de la temperatura y la humedad ambiental durante la temporada estival transforman por completo el comportamiento de la piel, por lo que debes maquillarte pensando en las condiciones ambientales del verano.

En esta época, las glándulas sebáceas producen más oleosidad de lo habitual, esto hace que las técnicas de belleza que se aplicaban en otras temporadas del año se vuelvan obsoletas cuando el termómetro sube.

Por ello, algunos maquillistas profesionales han explicado cuáles son los descuidos en la preparación y sellado del rostro que hacen que tu maquillaje se vea desvanecido o acartonado pocas horas después de aplicarlo.

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Los 7 errores más comunes al maquillarte en verano

Los errores que cometes al maquillarte en verano se encuentran en las diferentes etapas de tu rutina de belleza, desde la preparación de la piel hasta el sellado del rostro.

Utilizar cremas pesadas

Usar productos hidratantes de texturas densas obstruye los poros con el calor, es mejor preferir fórmulas ligeras y de absorción rápida, como algunos geles.

Los trucos que debes aplicar en tu maquillaje de verano|Pinterest

Olvidar el protector solar

No utilizar bloqueador solar de roque seco y elegir el tradicional que es más grasoso saboteará cualquier maquillaje. Durante el verano son mejores las fórmulas fluidas y matificantes.

No hacer limpieza del rostro

Antes de aplicar el producto, debes limpiar bien tu rostro, ya que no hacerlo y maquillar sobre los residuos del sudor generará texturas oleosas inmediatas.

Bases pesadas

Usar bases de alta cobertura harán que se cree una capa gruesa que se derretirá con e sudor y la humedad. Es mejor usar tintas ligeras.

Evita las bases pesadas para maquillarte en verano|Pinterest

Usar mucho polvo

El exceso de polvo resecará la piel, provocando un efecto rebote de grasa. Prefiere sellar únicamente la zona T con polvo translúcido fino.

Demasiado iluminador

Colocar iluminador líquido en zonas con poros abiertos emula frasa. Aplica solo en puntos altos bien localizados, como lo son los pómulos.

Fijar tu maquillaje lo hará durar durante el verano 2026|Pinterest

No fijar el maquillaje

Olvidar fijar el maquillaje expone a todos los productos aplicados a disolverse con el sudor. Puedes apoyarte de papeles absorbentes para eliminar el exceso de sebo durante el día.

