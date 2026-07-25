7 frases comunes que usan las personas pasivo-agresivas y cómo responderles

Las conductas pasivo-agresivas son un patrón psicológico de comportamiento que existe en algunas personas que se expresan con frases o acciones hostiles, llenas de enojo y de resentimiento.

En lugar de comunicar sus incorfomidades de manera abierta, asertiva y honesta, las personas que operan bajo esta dinámica ocultan su malestar detrás de una fachada de amabilidad, sarcasmo o victimización.

La psicología clínica explica que este comportamiento suele ser un mecanismo de defensa inconsciente desarrollado en la infancia, en entornos familiares donde la expresión del enojo estaba prohibida o castigada.

Las 7 frases comunes que usan las personas pasivo-agresivas

"No pasa nada, estoy bien"

Responde diciendo: "Tu lenguaje corporal y tus acciones me demuestran lo contrario, pero respeto tu espacio. Cuando estés listo para hablar de forma abierta sobre lo que te molesta, aquí estaré.

"Era solo una broma, qué sensible eres"

Responde diciendo: "Sé que para ti fue una broma, pero para mí fue una falta de respeto. Te pido que no me hables en ese tono de nuevo".

Las frases más usadas por las personas pasivo-agresivas|Pexels: SHVETS production

"Pensé que ya sabías/ Como tú lo sabes todo..."

Responde diciendo: "Para evitar malentendidos futuros y asegurar el éxito del proyecto, a partir de ahora confirmemos los requerimientos y la información". En entornos profesionales se puede pedir hablar por correo electrónico.

"No te preocupes, yo lo hago"

Responde diciendo: "Agradezco tu apoyo, pero no quiero que esto sea una carga para ti. Si no puedes hacerlo en este momento dímelo y redistribuimos la tarea".

"Para el poco tiempo que tuviste, te quedó bastante bien"

Responde diciendo: "Muchas gracias, me alegra que te haya gustado el resultado final". No necesitas justificar tu trabajo o molestarte.

Las frases más utilizadas por las personas pasivo-agresivas, según psicólogos|Pexels: MART PRODUCTION

"Ya lo hubiera hecho, pero..."

Establece límites diciendo: "Entiendo los contratiempos, pero acordamos que la fecha límite era tal. Si no está lista la tarea, avanzaremos sin tu parte".

"Lo que tú digas/ Como quieras"

Responde diciendo: "Perfecto, tomo tu comentario como una confirmación de que estás de acuerdo con este plan de acción y avanzaremos bajo estos términos".