7 frases comunes que usan las personas pasivo-agresivas y cómo responderles
Las personas pasivo-agresivas tienden a decir las mismas frases para ser violentas y provocar reacciones hostiles en los demás, según la psicología
Las conductas pasivo-agresivas son un patrón psicológico de comportamiento que existe en algunas personas que se expresan con frases o acciones hostiles, llenas de enojo y de resentimiento.
En lugar de comunicar sus incorfomidades de manera abierta, asertiva y honesta, las personas que operan bajo esta dinámica ocultan su malestar detrás de una fachada de amabilidad, sarcasmo o victimización.
La psicología clínica explica que este comportamiento suele ser un mecanismo de defensa inconsciente desarrollado en la infancia, en entornos familiares donde la expresión del enojo estaba prohibida o castigada.
Las 7 frases comunes que usan las personas pasivo-agresivas
- "No pasa nada, estoy bien"
Responde diciendo: "Tu lenguaje corporal y tus acciones me demuestran lo contrario, pero respeto tu espacio. Cuando estés listo para hablar de forma abierta sobre lo que te molesta, aquí estaré.
- "Era solo una broma, qué sensible eres"
Responde diciendo: "Sé que para ti fue una broma, pero para mí fue una falta de respeto. Te pido que no me hables en ese tono de nuevo".
- "Pensé que ya sabías/ Como tú lo sabes todo..."
Responde diciendo: "Para evitar malentendidos futuros y asegurar el éxito del proyecto, a partir de ahora confirmemos los requerimientos y la información". En entornos profesionales se puede pedir hablar por correo electrónico.
- "No te preocupes, yo lo hago"
Responde diciendo: "Agradezco tu apoyo, pero no quiero que esto sea una carga para ti. Si no puedes hacerlo en este momento dímelo y redistribuimos la tarea".
- "Para el poco tiempo que tuviste, te quedó bastante bien"
Responde diciendo: "Muchas gracias, me alegra que te haya gustado el resultado final". No necesitas justificar tu trabajo o molestarte.
- "Ya lo hubiera hecho, pero..."
Establece límites diciendo: "Entiendo los contratiempos, pero acordamos que la fecha límite era tal. Si no está lista la tarea, avanzaremos sin tu parte".
- "Lo que tú digas/ Como quieras"
Responde diciendo: "Perfecto, tomo tu comentario como una confirmación de que estás de acuerdo con este plan de acción y avanzaremos bajo estos términos".