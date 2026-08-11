Cómo vestirse para estar en casa: 3 ideas con estilo para hombre y mujer por si te llegan visitas o tienes que salir
Estar en casa no significa pasar todo el día en pijama. Existen prendas cómodas que pueden ayudarte a crear outfits relajados, modernos y presentables.
Si eres de las personas a las que les gusta lucir siempre bien y cuidar su imagen, seguramente te has encontrado en una situación de dilema personal en la que estás en casa para descansar, pero no quieres sentirte desanimada. Entonces te preguntas: ¿cómo puedo vestir bien aunque no salga a la calle? Afortunadamente, existen opciones a la moda, tanto para hombre como para mujer, que ayudan a responder a esta necesidad.
Una por una, las ideas para vestir en casa y lucir bien
La clave está en elegir piezas básicas, frescas y fáciles de combinar. Con unos cuantos cambios puedes conseguir looks cómodos para estar en casa que también luzcan arreglados, sin sentir que llevas un atuendo demasiado formal.
- Jogger y camiseta básica: Para ambos sexos. Combina un jogger de algodón en tonos neutros, como gris, beige o negro, con una camiseta lisa y de buen corte. Completa el look con tenis blancos o discretos. Este outfit es ideal para un lunes tranquilo en casa, cuando quieres sentirte cómodo mientras trabajas, haces labores domésticas o recibes alguna visita. Si necesitas salir, solo agrega una sobrecamisa de mezclilla.
- Pantalón amplio y camisa ligera: Para mujer y hombre. Elige un pantalón amplio de algodón o lino y combínalo con una camisa de manga corta o larga en un tono que contraste ligeramente. Puedes llevar las mangas dobladas para darle un aire más relajado. Es una excelente opción para un viernes o sábado, especialmente si esperas visitas durante el día. Unos mocasines, tenis limpios o sandalias pueden transformar fácilmente este look de casa en un outfit para salir.
- Conjunto tejido y tenis: Para ambos sexos. Un conjunto de pantalón y camiseta o sudadera de tejido ligero crea una apariencia coordinada sin sacrificar comodidad. Opta por colores como crema, café, azul marino o verde olivo. Este look funciona especialmente bien para un domingo de descanso, cuando quieres estar cómodo, pero también deseas verte arreglado para una comida familiar o una visita inesperada. Añade unos tenis minimalistas y tendrás un outfit sencillo, cómodo y moderno. Lo mejor de estas combinaciones es que no necesitas sacrificar comodidad para verte bien en casa. Las prendas básicas, los colores neutros y los accesorios sencillos pueden convertir cualquier look relajado en una propuesta mucho más pulida.