Manualidades DIY: cómo tejer tus propias pantuflas cómodas (paso a paso)

Si te gusta tejer y quieres crear algo que además puedas usar todos los días, estas pantuflas DIY son una opción sencilla y práctica. Con estambre grueso, unas agujas y pocos materiales puedes elaborar un par personalizado, elegir tus colores favoritos y adaptarlo a la medida de tus pies.

Cómo hacer pantuflas tejidas paso a paso

No necesitas ser una experta en tejido para comenzar. La clave está en tomar correctamente la medida del pie y avanzar poco a poco hasta darle forma a la pantufla. Sigue los siguientes pasos:

