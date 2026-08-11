Manualidades DIY: cómo tejer tus propias pantuflas cómodas (paso a paso)
¿Tienes estambre en casa? Conviértelo en unas cómodas pantuflas tejidas y hazlas a la medida de tus pies
Si te gusta tejer y quieres crear algo que además puedas usar todos los días, estas pantuflas DIY son una opción sencilla y práctica. Con estambre grueso, unas agujas y pocos materiales puedes elaborar un par personalizado, elegir tus colores favoritos y adaptarlo a la medida de tus pies.
Cómo hacer pantuflas tejidas paso a paso
No necesitas ser una experta en tejido para comenzar. La clave está en tomar correctamente la medida del pie y avanzar poco a poco hasta darle forma a la pantufla. Sigue los siguientes pasos:
- Mide el largo de tu pie. Antes de montar los primeros puntos, mide desde el talón hasta el dedo más largo. Anota los centímetros para utilizarlos como referencia durante todo el tejido y conseguir una talla adecuada.
- Reúne los materiales. Para este proyecto necesitarás entre 50 y 100 gramos de estambre o lana gruesa, agujas de crochet o dos agujas, una aguja lanera, tijeras y una cinta métrica. Elige un hilo suave y resistente para conseguir unas pantuflas cómodas y duraderas.
- Teje la base. Comienza por la punta si utilizas crochet y realiza aumentos poco a poco hasta conseguir el ancho de la planta. Si prefieres dos agujas, puedes elaborar una pieza alargada tomando como referencia el largo de tu pie.
- Dale forma al empeine. Continúa tejiendo de manera uniforme para cubrir los costados y la parte superior del pie. Puedes utilizar puntos sencillos que permitan que la pieza conserve cierta flexibilidad.
- Forma la abertura. Comprueba el tamaño de la abertura antes de terminar el tejido. Debe ser suficientemente amplia para introducir el pie con facilidad, pero sin quedar demasiado floja.
- Cierra el talón. Una vez que hayas alcanzado el largo necesario, dobla la pieza y une la parte posterior para formar el talón. Utiliza una aguja lanera para realizar una costura firme y procura esconder los extremos del hilo.
- Personaliza tus pantuflas. Puedes utilizar dos colores de estambre, agregar un borde tejido alrededor de la abertura o incorporar pequeños detalles decorativos. También puedes hacer cada pantufla de un color diferente para conseguir un diseño más divertido.