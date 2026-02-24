7 ideas para amarrar las agujetas de tus tenis para hacerlos cómodos y con personalidad
La mayoría de las personas solo conocen el nudo clásico que de niños les enseñaron, pero hay otras alternativas más que harán vistosos tus tenis
Parece difícil de creer que existen diferentes maneras de amarrar las agujetas de los tenis, las cuales pueden hacerlos más cómodos para las personas o lucirlos con personalidad, puesto que la mayoría de las personas solo conocen el nudo que de niños les enseñaron, pero en este artículo se abordarán 7 opciones más.
De acuerdo con un artículo del portal de Nike, estas opciones de nudo son fáciles para amarrarte las agujetas y en algunas de ellas tendrán un ajuste más seguro al momento de correr, sin la necesidad de estar amarrándolas todo el día.
Los mejores nudos de agujeta para tenis
1. Estándar
Es uno de los nudos más clásicos que, aunque no garantiza mayor seguridad, es perfecto para el calzado informal.
2. Doble vuelta
Este amarre también es ideal para el calzado informal y al cual también se le conoce como orejas de conejo. Es el nudo que se les enseña a los niños.
3. En escalera
Este modelo entrelaza los cordones horizontalmente en la parte superior de los tenis y verticalmente alrededor de cada ojal, a fin de crear una escalera. Este diseño fue implementado para las botas militares.
4. Tela de araña
Con este diseño marcarás la diferencia en la calle y llamarás la atención de todos los transeúntes. Sin embargo, el nudo es complejo, pero no imposible.
5. De pajarita
Es un amarre sumamente minimalista, si se le quiere llamar así, pues solo consiste en ocultar los cordones al pasarlos verticalmente por el interior de los tenis. Es cómodo e informal.
6. Loop-back
Este amarre de agujetas es contrario a los diseños tradicionales entrecruzados. Para que el estilo sea llamativo, puedes optar por cordones gruesos y de diferentes colores.
7. Agujetas ocultas
Un diseño muy original y arriesgado por ocultar las agujetas. Es un estilo holgado para ir con los amigos, pero sin duda no podrás ni correr ni bailar con este diseño.