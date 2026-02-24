Parece difícil de creer que existen diferentes maneras de amarrar las agujetas de los tenis, las cuales pueden hacerlos más cómodos para las personas o lucirlos con personalidad, puesto que la mayoría de las personas solo conocen el nudo que de niños les enseñaron, pero en este artículo se abordarán 7 opciones más. Conoce estas ideas para reciclar la ropa vieja que tengas guardada: te verás aesthetic.

De acuerdo con un artículo del portal de Nike, estas opciones de nudo son fáciles para amarrarte las agujetas y en algunas de ellas tendrán un ajuste más seguro al momento de correr, sin la necesidad de estar amarrándolas todo el día.

Los mejores nudos de agujeta para tenis

1. Estándar

Es uno de los nudos más clásicos que, aunque no garantiza mayor seguridad, es perfecto para el calzado informal.

7 ideas para amarrar las agujetas de tus tenis para hacerlos cómodos y con personalidad|Adidas

2. Doble vuelta

Este amarre también es ideal para el calzado informal y al cual también se le conoce como orejas de conejo. Es el nudo que se les enseña a los niños.

7 ideas para amarrar las agujetas de tus tenis para hacerlos cómodos y con personalidad|Manualidades On

3. En escalera

Este modelo entrelaza los cordones horizontalmente en la parte superior de los tenis y verticalmente alrededor de cada ojal, a fin de crear una escalera. Este diseño fue implementado para las botas militares.

7 ideas para amarrar las agujetas de tus tenis para hacerlos cómodos y con personalidad|Adidas

4. Tela de araña

Con este diseño marcarás la diferencia en la calle y llamarás la atención de todos los transeúntes. Sin embargo, el nudo es complejo, pero no imposible.

7 ideas para amarrar las agujetas de tus tenis para hacerlos cómodos y con personalidad|Adidas

5. De pajarita

Es un amarre sumamente minimalista, si se le quiere llamar así, pues solo consiste en ocultar los cordones al pasarlos verticalmente por el interior de los tenis. Es cómodo e informal.

7 ideas para amarrar las agujetas de tus tenis para hacerlos cómodos y con personalidad|Pinterest

6. Loop-back

Este amarre de agujetas es contrario a los diseños tradicionales entrecruzados. Para que el estilo sea llamativo, puedes optar por cordones gruesos y de diferentes colores.

7 ideas para amarrar las agujetas de tus tenis para hacerlos cómodos y con personalidad|Adidas

7. Agujetas ocultas

Un diseño muy original y arriesgado por ocultar las agujetas. Es un estilo holgado para ir con los amigos, pero sin duda no podrás ni correr ni bailar con este diseño.