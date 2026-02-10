7 ideas para reciclar botellas de plástico y usarlas en la decoración de tu casa: es muy original y lindo

En vez de tirar a la basura las las botellas de plástico que ya no usas , puedes transformarlas en decoración para tu hogar y así impulsar la buena práctica de reciclar, ahorrar dinero y darle un toque único al lugar donde vives. Floreros, macetas, lámparas, organizadores y arte, son solo algunas de las ideas que harán que tu espacio se vea realmente bonito.

Reciclar y reutilizar materiales como plástico y vidrio se ha vuelto clave para un estilo de vida más consciente y sostenible; incluso en el mundo de las redes sociales, esta tendencia de aprovechar materiales de desecho ya tiene nombre: se le llama "upcycling".

Las mejores opciones para reciclar botellas de plástico y usarlas en la decoración de tu casa

La idea de estos proyectos es producir piezas personalizadas, económicas y con un toque artesanal , al tiempo que se cuida el medio ambiente al reducir la cantidad de basura que se genera en nuestros hogares; además, es una excelente actividad de fin de semana, ideal para hacer en familia, y perfecta si te gustan los proyectos DIY sencillos.

1. Floreros glam con efecto cerámica

Las botellas de plástico son perfectas para crear floreros ligeros que imitan cerámica o vidrio pintado, ideales para salas, recámaras o entradas. Imagina un set de floreros en tonos beige, terracota o negro mate sobre tu consola, nadie pensaría que antes fueron botellas de agua.

Ideas para reciclar botellas de plástico y usarlas en la decoración de tu casa. Crédito: Pinterest

Materiales básicos:

Botellas de plástico (de agua, refresco o jugo).

Pintura acrílica o en spray (blanco, beige, terracota, negro mate).

Cinta masking tape.

Tijeras o cúter.

Lija fina opcional.​

Paso a paso:

Corta la parte superior de la botella a la altura que quieras tu florero y lija ligeramente el borde para que no corte. Lava y seca muy bien la botella para que la pintura se adhiera mejor. Aplica una primera capa de pintura (idealmente en spray), deja secar y añade una segunda si se transparenta el plástico. Para un look “cerámica”, mezcla un poco de bicarbonato o harina con la pintura acrílica para dar textura.​ Agrega detalles con masking tape: líneas geométricas, bloques de color o un borde contrastante en la parte superior.

2. Macetas colgantes tipo “jardín vertical”

Las botellas cortadas y colgadas en la pared o ventana crean un mini jardín vertical perfecto para hierbas, suculentas o plantas colgantes. Este tipo de macetas recicladas se ve mucho en blogs de decoración nórdica y boho, porque combinan verde, blanco y texturas naturales.

Ideas para reciclar botellas de plástico y usarlas en la decoración de tu casa. Crédito: Pinterest

Materiales básicos:

Botellas PET de 1–2 L.

Cuerda, mecate, hilo resistente o cordón de macramé.

Pintura acrílica o en spray (opcional).​

Clavos, tornillos o ganchos adhesivos fuertes.

Tierra y plantas (hierbas, suculentas, colgantes).



Paso a paso:



Marca un rectángulo grande a lo largo del costado de la botella y recórtalo: será la “boca” de la maceta. Haz pequeños orificios en la base para drenaje con un clavo caliente o un punzón. Haz dos agujeros en la parte superior (uno a cada lado) para pasar la cuerda. Pinta el exterior si quieres un acabado más decorativo (blanco, negro, colores pastel). Rellena con tierra y planta tus hierbas o suculentas; cuelga varias botellas en vertical o en zigzag para formar el jardín.

3. Lámparas y portavelas con efecto faro

Con botellas transparentes puedes crear lámparas tipo farol o portavelas con luz cálida para el comedor, terraza o recámara. La luz se difumina a través del plástico pintado y crea un ambiente acogedor sin gastar en productos caros.

Ideas para reciclar botellas de plástico y usarlas en la decoración de tu casa. Crédito: Pinterest

Materiales básicos:

Botellas transparentes.

Velas LED o series de luces tipo “fairy lights”.

Pintura en spray esmerilado o acrílica.​

Cúter y tijeras.

Punzón o clavo caliente para hacer perforaciones decorativas.

Paso a paso:



Corta la parte superior de la botella (puedes usar solo la parte inferior como “vaso”). Haz pequeños orificios decorativos en los costados, formando patrones (estrellas, puntos alineados, flores). Pinta por fuera con spray esmerilado o acrílico claro para difuminar la luz. Coloca una vela LED dentro; nunca uses vela real si el plástico está muy cerca para evitar riesgo.

4. Organizadores para escritorio, baño o cocina

Los organizadores hechos con botellas cortadas a diferentes alturas son ideales para lápices, brochas de maquillaje, cepillos de dientes, utensilios de cocina o pequeños snacks. Este tipo de proyecto aparece mucho en tutoriales de organizadores chic hechos con cuerda, lana o cuerda de yute alrededor de las botellas.

Materiales básicos:

Botellas medianas o pequeñas.​​

Cúter y tijeras.

Cuerda de yute, hilo de algodón grueso o tela.

Silicón caliente.

Pintura acrílica o en spray (opcional).​​

Paso a paso:

Corta las botellas a diferentes alturas (baja para clips o algodones, media para lápices, alta para brochas o cucharas).​​ Si quieres un look más cálido, pega cuerda de yute o hilo alrededor del exterior con silicón caliente. También puedes pintar primero la botella y luego agregar detalles con cuerda o etiquetas adhesivas. Agrupa varios organizadores sobre una bandeja de madera o una charola para que se vea más ordenado y estilizado.​​

5. Mini jardineras de sobremesa con flores o suculentas

Las botellas cortadas a la mitad se convierten en mini jardineras perfectas para centros de mesa, repisas o ventanas. Son una alternativa muy accesible a las macetas pequeñas de cerámica o concreto que se ven en blogs de decoración.

Ideas para reciclar botellas de plástico y usarlas en la decoración de tu casa. Crédito: Pinterest

Materiales básicos:

Botellas de diferentes tamaños.

Piedritas decorativas o grava.

Tierra para plantas.

Suculentas, cactus pequeños o plantas artificiales.

Pintura acrílica, rotuladores permanentes o washi tape.​

Paso a paso:

Corta la botella por la mitad y utiliza la parte inferior como maceta. Haz pequeños orificios de drenaje en la base y agrega una capa de piedras antes de la tierra. Pinta el exterior con patrones sencillos: puntos, rayas, lunares, caritas minimalistas. Planta suculentas o coloca flores artificiales de buena calidad.

6. Móviles y guirnaldas con flores de plástico

Las flores hechas con pétalos recortados de botellas quedan increíbles en móviles, guirnaldas para cama o cabecera, o como decoración de pared. Es una idea muy vistosa para habitaciones infantiles, terrazas techadas o rincones boho.

Ideas para reciclar botellas de plástico y usarlas en la decoración de tu casa. Crédito: Pinterest

Materiales básicos:

Botellas de colores (o transparentes si las quieres pintar).

Tijeras.

Marcadores permanentes o pintura acrílica.​

Hilo transparente, hilo de nylon o cuerda fina.​

Silicón caliente.

Paso a paso:

Corta anillos de la botella, luego separa en “pétalos” recortando hacia el centro. Redondea las puntas de los pétalos con las tijeras para que parezcan flores.​ Pinta cada flor o usa marcadores permanentes para dar color al borde o al centro.​ Haz un pequeño orificio en el centro de cada flor y pásalas por un hilo para formar una guirnalda, o cuélgalas a diferentes alturas para un móvil.

7. Contenedores con tapa para guardar cosas pequeñas

Si quieres algo superpráctico, puedes transformar botellas en contenedores con tapa para guardar artículos de uso cotidiano, como algodón, ligas para el pelo, clips de papelería, dulces o incluso especias en la cocina. Son muy funcionales, ayudan a organizar cajones y repisas, y si los decoras bien también se ven lindos sobre el tocador o en el baño.

Ideas para reciclar botellas de plástico y usarlas en la decoración de tu casa. Crédito: Pinterest

Materiales básicos:



Botellas de plástico

Tijeras o cúter

Dos tapas iguales

Pegamento fuerte o silicón caliebte

Pintura acrílica, tape o cuerda decorativa

Paso a paso:

