7 ideas para reciclar cabeceros de cama viejos y antiguos: dale un toque aesthetic a tu casa
Estos diseños van desde muebles funcionales, hasta decorativos que le darán un nuevo aire a tu hogar
Anteriormente, compartimos contigo cómo puedes reciclar ropa vieja y cortinas guardadas para convertirlas en otros artículos de moda o para el hogar. Por eso, ahora te decimos siete ideas para darle una segunda vida a tu cabecero de cama viejo y antiguo, con el fin de usarlo en otros espacios de la casa para darle un toque aaesthetic y retro.
Una por una, las mejores ideas para reciclar cabeceros de cama viejos y antiguos
1. Panel decorativo para la sala
Lija bien el cabecero, aplica sellador y píntalo en tonos neutros (beige, blanco roto o greige). Cuélgalo horizontal u verticalmente. Con cuadros pequeños, ilustraciones botánicas, espejos mini o luces LED cálidas.
2. Banco vintage para la entrada
Corta el cabecero por la mitad y úsalo como respaldo. Añade una base de madera resistente y patas. Ponles cojines de lino, manta tejida y una canasta de fibras naturales debajo.
3. Jardín vertical boho
Fija el cabecero a una pared exterior o balcón y barnízalo para exteriores.Con macetas colgantes, plantas como helechos, potus o suculentas y focos solares.
4. Respaldo para sofá
Ajusta el ancho del cabecero al sofá, líjalo y fíjalo a la pared justo detrás. Si lo tapizas con tela natural o deja la madera al descubierto con acabado envejecido.
5. Espejo statement
Coloca un espejo grande al centro del cabecero y asegúralo con soportes. Deocárala con pintura efecto decapado, dorado viejo o blanco mate para look romántico.
6. Perchero artístico
Fija el cabecero a la pared y agrega ganchos metálicos o de madera.Ponle sombreros, bolsos de tela, collares largos o flores secas.
7. Marco para fotos o recuerdos
Usa las molduras del cabecero como estructura. Añade alambres o cuerdas tensadas. Decora con fotos en blanco y negro, postales, notas escritas a mano y pinzas de madera.
¿Cuáles son los cabeceros de cama que están en tendencia en 2026?
Los cabeceros que están en tendencia en 2026 son aquellos que tienen curvas suaves, fibras naturales y formatos XL, según Vanitatis. Aunque actualmente su función es meramente decorativa , lo que se busca es añadirle detalles que lo hagan funcional también, como lámparas de lectura o plantas alrededor.