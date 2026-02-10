7 ideas para reciclar cabeceros de cama viejos y antiguos: dale un toque aesthetic a tu casa

Anteriormente, compartimos contigo cómo puedes reciclar ropa vieja y cortinas guardadas para convertirlas en otros artículos de moda o para el hogar. Por eso, ahora te decimos siete ideas para darle una segunda vida a tu cabecero de cama viejo y antiguo, con el fin de usarlo en otros espacios de la casa para darle un toque aaesthetic y retro.

Una por una, las mejores ideas para reciclar cabeceros de cama viejos y antiguos

1. Panel decorativo para la sala

Lija bien el cabecero, aplica sellador y píntalo en tonos neutros (beige, blanco roto o greige). Cuélgalo horizontal u verticalmente. Con cuadros pequeños, ilustraciones botánicas, espejos mini o luces LED cálidas.

Usa tu cabecero viejo para hacer muebles vintage.|(ESPECIAL/Pinterest)

2. Banco vintage para la entrada

Corta el cabecero por la mitad y úsalo como respaldo. Añade una base de madera resistente y patas. Ponles cojines de lino, manta tejida y una canasta de fibras naturales debajo.

3. Jardín vertical boho

Fija el cabecero a una pared exterior o balcón y barnízalo para exteriores.Con macetas colgantes, plantas como helechos, potus o suculentas y focos solares.

4. Respaldo para sofá

Ajusta el ancho del cabecero al sofá, líjalo y fíjalo a la pared justo detrás. Si lo tapizas con tela natural o deja la madera al descubierto con acabado envejecido.

Recicla tu cabecero viejo y antiguo por una de estas ideas creativas.|(Especial/Pinterest)

5. Espejo statement

Coloca un espejo grande al centro del cabecero y asegúralo con soportes. Deocárala con pintura efecto decapado, dorado viejo o blanco mate para look romántico.

6. Perchero artístico

Fija el cabecero a la pared y agrega ganchos metálicos o de madera.Ponle sombreros, bolsos de tela, collares largos o flores secas.

7. Marco para fotos o recuerdos

Usa las molduras del cabecero como estructura. Añade alambres o cuerdas tensadas. Decora con fotos en blanco y negro, postales, notas escritas a mano y pinzas de madera.

