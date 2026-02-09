7 ideas para reciclar cobijas y sábanas viejas que tengas guardadas: dales una segunda vida

Con el tiempo, las sábanas y las cobijas van perdiendo sus propiedades para abrigarte en una noche fría, se rompen o simplemente compras nuevas para estar en tendencia. Por eso, si tienes algunas guardadas que ya no usas y te has preguntado cómo darles una segunda vida , ya sea para reciclarlas o transformarlas, aquí te compartimos siete ideas que pueden inspirarte.

Las mejores ideas para reciclar sábanas y cobijas viejas y convertirlas en accesorios

Fundas de cojines decorativos: Al cortar y coser las cobijas o sábanas en cuadrados o rectángulos, puedes crear fundas únicas que, dependiendo del estampado o textura, lucen acogedoras y aportan una personalidad cálida, hogareña y muy relajada al sofá o la cama.

Dale una segunda vida a tus sábanas y cobijas.|(Especial/Pinterest)

Colchas tipo patchwork: Al unir retazos de distintas telas, colores y patrones, se logra una colcha visualmente rica que se ve artesanal y llena de historia, ideal para dar un aire nostálgico, creativo y con encanto vintage al dormitorio.

|(Especial/Pinterest)

Cortinas ligeras o visillos: Las sábanas claras funcionan perfecto como cortinas, ya que dejan pasar la luz suavemente; se ven frescas y sencillas, aportando una personalidad tranquila, luminosa y muy natural a la habitación.

Ideas para reciclar una sábana o cobija vieja.|(Especial/Pinterest)

Camas o mantas para mascotas : Doblando y cosiendo las cobijas más gruesas se crean camas cómodas que lucen prácticas y amorosas, reforzando una personalidad cálida, familiar y muy pet-friendly en cualquier rincón de la casa.

: Doblando y cosiendo las cobijas más gruesas se crean camas cómodas que lucen prácticas y amorosas, reforzando una personalidad cálida, familiar y muy pet-friendly en cualquier rincón de la casa. Bolsas reutilizables para mandado o playa : Con sábanas resistentes puedes confeccionar bolsas amplias que se ven informales pero con estilo, transmitiendo una personalidad consciente, ecológica y funcional en el día a día.

: Con sábanas resistentes puedes confeccionar bolsas amplias que se ven informales pero con estilo, transmitiendo una personalidad consciente, ecológica y funcional en el día a día. Fundas para taburetes o sillas: Forrar asientos con telas recicladas transforma muebles sencillos en piezas protagonistas que lucen originales y desenfadadas, aportando una personalidad creativa y bohemia al espacio.

Reutiliza tus sábanas y cobijas viejas en otros artículos para la casa.|(Especial/Pinterest)

Tapetes suaves o alfombras artesanales: Al trenzar o coser tiras de tela se crean tapetes únicos que se ven rústicos y acogedores, dando una personalidad cálida, relajada y artesanal a pasillos o recámaras.

Qué otras cosas puedes hacer con las sábanas y cobijas que tengas guardadas