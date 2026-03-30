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7 ideas para reemplazar el ropero de tu cuarto por opciones más aesthetic

Con estos ejemplos te darás una idea de cómo decorar tu recámara sin usar mucho presupuesto y en poco tiempo

reemplazar ropero cuarto clóset
Cambia el ropero de tu cuarto por opciones más aesthetic.|(ESPECIAL/CANVA/Pinterest)

Escrito por: Alexis Ceja | DR

Remodelar un cuarto por completo puede ser muy costoso, pero hay maneras de hacer que se vea diferente y moderno con cambios pequeños. Uno de ellos es reemplazar el ropero por opciones más bellas, sencillas, pero funcionales. Estas 7 ideas que recopilamos te encantarán porque lucen aesthetic.

Según expertos de El Mueble, lo ideal es que, si la construcción y espacio de la casa lo permiten, la mejor idea para ahorrar espacio y decorar mejor una habitación es tener un ropero empotrado a la pared, pero si no es posible esta opciones, existen ejemplos que te salvarán.

¿Cuáles son las 7 ideas de roperos más aesthetics?

1. Clóset abierto tipo boutique: es una estructura abierta con tubos metálicos (negros o dorados) y repisas de madera.

Reemplazar ropero del cuarto
7 ideas para reemplazar el ropero de tu cuarto por opciones más aesthetic|Pinterest

2. Perchero minimalista con base: usa tonos de madera clara o metal porque puede convertirse en un elemento decorativo. Ideal si tienes pocas prendas.

Reemplazar ropero cuarto
Reemplazar el ropero del cuarto es más fácil de lo que crees.|Pinterest

3. Rack industrial con ruedas: con acabado industrial y ruedas aporta un aire moderno y práctico. Puedes moverlo fácilmente y combinarlo con cajas o canastas en la parte inferior.

reemplazar ropero cuarto
7 ideas para reemplazar el ropero de tu cuarto por opciones más aesthetic|Pinterest

4. Sistema modular con cubos: con módulos tipo cubo (de madera o MDF) que puedas apilar o acomodar a tu gusto.

Reemplazar ropero cuarto
Un sistema modular de cubos como ropero es una buena idea.|Pinterest

5. Cortinas en lugar de puertas: crea un clóset empotrado sencillo y cúbrelo con cortinas de lino o algodón. Da un look suave, bohemio y más ligero.

Reemplazar ropero cuarto
Reemplazar el ropero del cuaerto.|Pinterest

6. Escalera decorativa funcional: apoyada en la pared puede servir para colgar ropa o accesorios. Es una opción muy aesthetic y perfecta para espacios pequeños o estilos nórdicos.

Reemplazar ropero cuarto
7 ideas para reemplazar el ropero de tu cuarto por opciones más aesthetic|Pinterest

7. Clóset con paneles de vidrio o acrílico: sustituye las puertas del ropero por paneles translúcidos.

reemplazar ropero cuarto
Ideas creativas de reemplazar el ropero del cuarto.|Pinterrest

¿Qué cosas NO deben ir en el ropero de tu cuarto?

Si quieres tener un clóset o ropero siempre limpio, debes evitar las cajas de almacenamiento en exceso, colocar bolsas o electrodomésticos que no usas, acumular ropa vieja que ya no usas, guardar adornos o bolsas, según las recomendaciones de Architectural Digest. Recuerda que un espacio cómodo es un lugar seguro para descansar.

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