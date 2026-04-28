El 23 de abril se celebró el Día Internacional del Libro, una fecha que se conmemora año con año para fomentar la lectura. Con motivo de ello, seguro deseas reemplazar tu librero tradicional por uno más minimalista chic y así ahorrar un poco más de espacio en tu sala y ganar más para poner otras obras, como lo son estos 4 títulos que te ayudarán a soltar y a superar a tu ex.

Estas 7 ideas que puedes replicar son ideales si es que tu hogar es muy pequeño y quieres ganar más metros, pero sin dejar de lado los libros que has coleccionado con el paso de los años. Algunas ideas son más baratas que los libreros tradicionales de madera, por lo que vale la pena echarles un ojo, al igual que estas opciones de lavabos dobles para baño que te harán la vida más sencilla.

Las ideas para reemplazar el librero tradicional

1. Mueble de TV: Una de las opciones para matar a 2 pájaros de un tiro, ya que así tendrá donde poner tu televisión y tus libros.

7 ideas para reemplazar el librero de tu sala por opciones más minimalistas chic|Pinterest

2. Repisas: Instala repisas sobre la pared sin soportes visibles para que el diseño se vea minimalista. Cabe mencionar que en estas tablas puedes poner solo unos cuantos libros, ya que de lo contrario se podrían caer.

7 ideas para reemplazar el librero de tu sala por opciones más minimalistas chic|Pinterest

3. Empotrado: Busca algún hueco de tu sala y ahí puedes instalar tipos de repisas o un mueble pequeño para colocar tus libros sin ocupar mucho espacio.

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4. Carrito de servicio: Un objeto muy utilizado en hoteles, pero que en la casa puede ser una gran decoración, pero sobre todo un lugar donde colocar tus libros.

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5. Sin librero: Si tu colección no es muy vasta, puedes ponerlos en una mesita, rodeada de plantas o grandes pinturas.

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6. Cajas de fruta: Esas cajas que te entregan cuando compras grandes cantidades de fruta o verdura las puedes convertir en tu nuevo librero. Puedes dejarlas al natural o darles una manita de gato.

7 ideas para reemplazar el librero de tu sala por opciones más minimalistas chic|Pinterest

7. Maleteros: Esas maletas vintage o cofres de tus abuelos o padres puedes reutilizarlos para apilarlos y poner todos tus libros.