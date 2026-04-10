7 ideas para reemplazar los manerales de la regadera de tu baño por opciones aesthetics

Muchas personas tienen la idea de que renovar ciertos espacios de un hogar es muy caro y esto no siempre es así. Al menos en el caso del baño, es perfectamente posible transformarlo poco a poco para darle un toque sofisticado sin invertir todo el presupuesto, sino que simplemente es hacer instalaciones en partes clave como los manerales de la regadera que empiezan a verse obsoletos.

¿Cómo cambiar los manerales del baño? Estos diseños harán que tu baño se vea elegante