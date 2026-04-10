7 ideas para reemplazar los manerales de la regadera de tu baño por opciones aesthetics
Hay muchas opciones para remodelar el baño de tu casa con acabados que se vean elegantes, como estos ingeniosos métodos para cambiar los manerales de regadera.
Muchas personas tienen la idea de que renovar ciertos espacios de un hogar es muy caro y esto no siempre es así. Al menos en el caso del baño, es perfectamente posible transformarlo poco a poco para darle un toque sofisticado sin invertir todo el presupuesto, sino que simplemente es hacer instalaciones en partes clave como los manerales de la regadera que empiezan a verse obsoletos.
¿Cómo cambiar los manerales del baño? Estos diseños harán que tu baño se vea elegante
- Dorado cepillado para una apariencia "cara". Si lo que quieres es que los manerales de la regadera en tu casa se vean costosos, pero no quieres gastar tanto dinero, entonces tu mejor opción son los de color dorado con textura cepillada, que se parece mucho al oro.
- Con acabado negro mate. Si hay un color que irradia estilo en la decoración de interiores, es el negro, que lejos de "quitarle vida" a un lugar, puede hacerlo lucir lujoso. Quita los que ya estén oxidados y pon un par con acabado matificado.
- Manerales de la regadera transparentes. Para lograr un estilo aesthetic como los que están en tendencia este 2026 en las remodelaciones, puedes recurrir a un diseño que venga en material tipo acrílico con efecto transparente.
- Con figuras geométricas. En caso de que prefieras un concepto mucho más creativo que refleje tu personalidad, puedes cambiar los manerales de la regadera por unos que vengan con formas geométricas. Pueden ser círculos, cuadrados o hasta triángulos.
- Manerales de acero estilo industrial. Entre las tendencias en decoración de interiores que están arrasando en 2026, está el estilo industrial, que permite jugar con creaciones de acero inoxidable que no se ven descuidados y son aptos para ambientes húmedos.
- Con forma de cruz. Y si lo que buscas es una opción funcional que sea fácil de usar, apuesta por una de las versiones que vienen hechas en siluetas de cruz. Esto hará que abrirlas y cerrarlas sea sencillo, por lo que no perderás tiempo con la llave abierta.
- De efecto mármol. Otra de las alternativas para reemplazar los manerales de una regadera por modelos más sofisticados, son los diseños que están hecho de material tipo mármol (solo que por un precio más bajo).