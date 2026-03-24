7 ideas para reemplazar el tradicional comedor en tu casa por opciones más aesthetic
Si estás renovando la decoración de tu hogar y quieres un estilo moderno, olvídate del comedor aburrido que ya fue desplazado por mesas con elegantes diseños.
Existen ciertos espacios en una casa que deben sentirse acogedores y lucir impecables porque se pasa mucho ahí. Es el caso del comedor, que cuando tiene una apariencia agradable es sumamente satisfactorio, ya que no se usa solo para consumir los alimentos diarios, sino que también para trabajar, ver la televisión y compartir con invitados.
Y para aquellos estilos que ya están "obsoletos" en cuanto a diseño, hay una amplia variedad de alternativas para renovar este mueble con una estructura elegante que lo haga parecer aesthetic, una de las tendencias en decoración de interiores que está muy fuerte este 2026. Lo mejor es que se puede adaptar al resto del estilo que predomina en el hogar para tener resultados armoniosos.
¿Qué tipos de comedor están en tendencia? Alternativas sofisticadas para reemplazar tu mesa vieja
- Mesa baja estilo japonés. Una alternativa para reemplazar el comedor clásico son las mesas bajas que imitan la corriente de deco japonesa. Es ideal si buscas un ambiente íntimo y relajado, pero sin que se vea informal.
- Isla en la cocina. Si quieres que todo el mobiliario de tu hogar sea multifuncional y te ayude a optimizar espacios, entonces las islas que comparten espacio con la estufa o el fregadero son tu mejor opción. En la instalación solo tienes que corroborar que tenga una longitud amplia que te permita tener movilidad.
- Barra tipo cafetería. Para una decoración muy moderna, puedes optar por una barra alta como las de las cafeterías, lo que además creará una ilusión de mayor amplitud en la zona del comedor. Puedes poner bancos de aluminio, lo que sumará a que parezca que elegiste el estilo industrial que tanto se está usando.
- Comedor plegable. Y si lo que quieres es despejar por completo toda la parte del comedor en tu casa, puedes comprar un modelo que sea plegable y ponerlo solo cuando lo necesites. El resto del tiempo no te quitará espacio.
- Comedor integrado a la sala. Contrario a lo que podría pensarse, un departamento pequeño sí puede verse bien acomodado, incluso si se juntan dos áreas. Elige una mesa redonda que combine con tu sala para que parezca un solo concepto.
- Mesa de madera tipo picnic. En caso de que te guste fusionar lo aesthetic con lo rústico, apuesta por una mesa de madera alargada, justo como las que hay en los parques para días de picnic. Para las sillas elige una banca de varias plazas.
- Mesa circular de cristal. Un material que queda bien con el estilo aesthetic que está arrasando con las tendencias este 2026, son las mesas de cristal con forma circular. Esto ya que armonizan los espacios y son una opción muy práctica para reemplazar el comedor clásico sin arruinar las decoraciones.