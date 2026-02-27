7 ideas para reciclar un sachet de leche: ni siquiera te imaginas todo lo que puedes hacer

Parte de la magia de reciclar cosas, es que puedes hacer decoraciones hermosas sin tener que gastar ni un solo peso y usando todo aquello que a simple vista parece inservible. Es el caso del sachet de leche, que son de los desechos que normalmente se tiran a la basura, pero que en realidad tienen el potencial para convertirse en algo muy útil mientras contaminas menos.

Así puedes reciclar un sachet de leche antes de tirarlo a la basura