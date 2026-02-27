7 ideas para reciclar un sachet de leche: ni siquiera te imaginas todo lo que puedes hacer
Aunque no lo creas, estos envases también se pueden reciclar y son una excelente alternativa para hacer ingeniosos objetos que te facilitarán la vida.
Parte de la magia de reciclar cosas, es que puedes hacer decoraciones hermosas sin tener que gastar ni un solo peso y usando todo aquello que a simple vista parece inservible. Es el caso del sachet de leche, que son de los desechos que normalmente se tiran a la basura, pero que en realidad tienen el potencial para convertirse en algo muy útil mientras contaminas menos.
Así puedes reciclar un sachet de leche antes de tirarlo a la basura
- Macetas impermeables para plantas. Gracias a su textura plastificada, los sachets de leche y otros productos son buenísimos para hacer pequeñas macetas impermeables. Pon plantas como suculentas, que resisten bien a casi cualquier ambiente.
- Organizador para cajones. Mantén todos tus artículos en su lugar usando este material para reciclar haciendo organizadores para poner en gavetas o cajones. Solo procura lavarlos muy bien antes para quitar cualquier residuo.
- Monedero reciclado. Si eres fan de la ropa de segunda mano y te gusta tener un estilo fuera de lo común, entonces puedes hacer un monedero personalizado usando solo envases reciclados. Para que no se te pierda nada, agrega un cierre o botón autoadherible.
- Embudo casero. Que rellenar los frascos de la cocina no se vuela una misión imposible: mejor haz un embudo improvisado con los sachets de leche reciclados. Eso sí, al tratarse de alimentos, lo mejor es que no lo reutilices tantas veces.
- Hielera reutilizable. Que no te falten las bebidas frías en tus reuniones. Haz hieleras exprés con este material para reciclar que te hará la vida más fácil y úsalas cada que quieras enfriar refrescos, cervezas y agua.
- Porta celular. Si tienes este tipo de envases que sean un poco más resistentes que el resto, aprovéchalos para hacer un porta celular que puedas llevar a cualquier parte. Únicamente tienes que medir tu teléfono y, si lo prefieres, poner palitos de paleta para que lo sostenga mejor.
- Protector para lápices. Al momento de llevar plumas en la bolsa, es muy común que se derramen y la tinta ensucie el interior. Para que no te pase, ponles un pequeño protector hecho de sachets de leche que tengas para reciclar.