inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

7 ideas para reciclar un sachet de leche: ni siquiera te imaginas todo lo que puedes hacer

Aunque no lo creas, estos envases también se pueden reciclar y son una excelente alternativa para hacer ingeniosos objetos que te facilitarán la vida.

reciclar
Aunque parecen simple basura, un sachet de leche puede trasnformarse en objetos muy útiles|Canva
Notas,
Estilo de vida

Escrito por: Andrea Ávila | DR

Parte de la magia de reciclar cosas, es que puedes hacer decoraciones hermosas sin tener que gastar ni un solo peso y usando todo aquello que a simple vista parece inservible. Es el caso del sachet de leche, que son de los desechos que normalmente se tiran a la basura, pero que en realidad tienen el potencial para convertirse en algo muy útil mientras contaminas menos.

Así puedes reciclar un sachet de leche antes de tirarlo a la basura

  • Macetas impermeables para plantas. Gracias a su textura plastificada, los sachets de leche y otros productos son buenísimos para hacer pequeñas macetas impermeables. Pon plantas como suculentas, que resisten bien a casi cualquier ambiente.
  • Organizador para cajones. Mantén todos tus artículos en su lugar usando este material para reciclar haciendo organizadores para poner en gavetas o cajones. Solo procura lavarlos muy bien antes para quitar cualquier residuo.
    reciclar
    7 formas muy ingeniosas para reciclar sachets de leche|Pinterest
  • Monedero reciclado. Si eres fan de la ropa de segunda mano y te gusta tener un estilo fuera de lo común, entonces puedes hacer un monedero personalizado usando solo envases reciclados. Para que no se te pierda nada, agrega un cierre o botón autoadherible.
  • Embudo casero. Que rellenar los frascos de la cocina no se vuela una misión imposible: mejor haz un embudo improvisado con los sachets de leche reciclados. Eso sí, al tratarse de alimentos, lo mejor es que no lo reutilices tantas veces.
    @diy_cheren lumayan susah buatnya🙃 #fyppppppppppppppppppppppp #diy #foryou #fypシ゚ ♬ original sound - Princess Borbon - ໒꒰ྀི ˶• ༝ •˶ྀི১
  • Hielera reutilizable. Que no te falten las bebidas frías en tus reuniones. Haz hieleras exprés con este material para reciclar que te hará la vida más fácil y úsalas cada que quieras enfriar refrescos, cervezas y agua.
  • Porta celular. Si tienes este tipo de envases que sean un poco más resistentes que el resto, aprovéchalos para hacer un porta celular que puedas llevar a cualquier parte. Únicamente tienes que medir tu teléfono y, si lo prefieres, poner palitos de paleta para que lo sostenga mejor.
  • Protector para lápices. Al momento de llevar plumas en la bolsa, es muy común que se derramen y la tinta ensucie el interior. Para que no te pase, ponles un pequeño protector hecho de sachets de leche que tengas para reciclar.
    reciclar
    7 formas muy ingeniosas para reciclar sachets de leche|Pinterest
Tags relacionados
Tendencias

Galerías y Notas Azteca UNO