Qué son los perfumes salty skin y por qué son tendencia este verano

Los perfumes son uno de los accesorios de moda más importantes que existen y que son utilizados por miles de personas a diario con el fin de oler mucho mejor y que el aroma se quede impregnado en la piel, logrando transmitir elegancia. Nos encontramos con perfumes de todo tipo que algunos de ellos variarán de acuerdo a la estación del año en la que nos encontremos, y en esta ocasión, vemos cómo en el verano, los perfumes salty skin se han convertido en tendencia.

Entre las características que debemos mencionar de los perfumes, es que existen desde hace miles de años y que anteriormente eran concebidos como la sustancia aromática que se quemaba y desprendía un olor agradable, en la actualidad es el líquido aromático que usa una persona para desprender un olor agradable. Dentro del mundo de la perfumería, nos encontraremos con fragancias de todo tipo, las cuales algunas de ellas se usan en algunas partes del año.

Dentro del mundo de los perfumes, nos encontramos con aquellos que son florales y que se utilizan generalmente durante la primavera; o están los amaderaedos que se aplicarán en el invierno para que el aroma quede más impregnado. Pero, la última tendencia indica que durante este verano, los perfumes que se están usando son los salty skin.

Qué son los perfumes salty skin

La nueva tendencia en el mundo de los perfumes en este verano 2026 son los salty skin, o perfumes salados, y cuya tendencia olfativa no busca reproducir un ingrediente en particular sino que huele a piel caliente luego de un baño en el mar, a sal sobre los hombros, a lino secándose al sol o a la terraza de un hotel frente al Mediterráneo. Además, se caracteriza por optar por composiciones minerales, luminosas y aromáticas que evocan el recuerdo de un verano vivido sin prisas.

Otra de las características que tienen estos perfumes salty skin en este verano es queson fragancia que no intentan oler al mar de manera literal, sino capturar la atmósfera que lo rodea como el aire salino, la vegetación costera, las maderas calentadas por el sol. De acuerdo a lo que manifestaron los especialistas, se trata de una evolución alineada con el auge de perfumes sensoriales.