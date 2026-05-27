7 labiales con efecto “Cherry Glazed” para labios delgados
Conoce cómo puedes aplicar el efecto Cherry Glazed en los labios delgados, está en tendencia y ayuda a dar una ilusión de mayor volumen y jugosidad
El efecto cherry glazed, que significa cereza glaseada, es una de las técnicas más efectivas para transformar visualmente los labios delgados en una forma con más volumen.
Al combinar la profundidad de los tonos rojizos traslúcidos con un acabado de alto brillo que refleja la luz, se crea un efecto tridimensional que hace que los labios parezcan más voluminosos, jugosos y esculpidos.
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Los 7 labiales con efecto cherry glazed
Para lograr una estética más jugosa sin que satures tus facciones con un color opaco que empequeñezca tu boca, estos son los 7 tipos de labiales y texturas ideales para obtener el look cherry glazed:
- Tinta de labios líquida y gloss cristalino
Aplica una tinta roja en el centro de los labios y difumínala hacia los bordes. Cúbrela con un brillo transparente espeso. La transparencia del brillo da la ilusión de una capa de cristal sobre el color.
- Aceite de labios con color o lip oil cherry
Fórmulas híbridas que nutren como un bálsamo, pero que te aportan un tinte cereza sutil. Los aceites reflejan la luz de forma más natural que los brillos comunes, aportando dimensión a los labios finos.
- Bálsamo sólido con acabado brillante o melting balm
Son labiales en barra que se derriten al contacto con el calor de los labios. Además, ofrecen el color de una barra de labios tradicional, pero con la misma textura ultra húmeda que aporta un gloss.
- Brillo de labios voluminizador tono vino
Contienen ingredientes que estimulan suavemente la circulación sanguínea de la zona. El tinte oscuro añade profundidad mientras el efecto óptico físico duplica el volumen.
- Labial líquido vinílico de larga duración
Fórmulas que se fijan en la piel, pero mantienen un acabado de espejo durante varias horas Al no transferirse, evitan que el color se mueva.
- Crayón de labios hidratante translúcido
Permite delinear y rellenar con precisión. Su baja cobertura hace que el color cereza se fusione con el tono natural de tu piel.
- Brillo con microdestellos dorados y base carmín
Las partículas de brillo reflejan la luz en múltiples direcciones. Esto genera un efecto de relieve.