8 ideas para guardar MUCHA ropa en POCO espacio y que tu clóset se vea ordenado siempre
Si nunca sabes qué ponerte, quizás sea porque la organización de tu armario no es la mejor: soluciónalo aprendiendo cómo guardar la ropa en lugares reducidos.
aaSeguro alguna vez te ha pasado que tienes ganas de arreglarte, pero cuando abres el clóset ves toda la ropa desordenada y terminas poniéndote lo mismo de siempre, a pesar de que tengas todo lo necesario para hacer atuendos que serán tendencia en 2026. Así que para terminar con esta batalla de una vez por todas, puedes adoptar nuevos métodos para guardar la ropa que son funcionales, te ahorran espacio y ayudarán a que tengas todo a la mano.
¿Cómo ordenar un clóset con poco espacio? Ideas que te harán la vida más fácil
- Ganchos multifuncionales. De nada sirve que tengas muchos ganchos si no los aprovechas correctamente. Compra algunos que tengan varios escalones para colgar pantalones y optimizar la capacidad de tu armario.
- Organizadores colgantes. Si no quieres poner muebles nuevos en tu habitación, pero te falta espacio para guardar ropa interior, puedes optar por los organizadores de tela que van colgados en las puertas.
- Separadores verticales para clóset. En espacios muy amplios sin distribución, agrega un par de separadores en forma de repisa. Esto hará que todo se mantenga en su lugar.
- Poner un tubo doble para colgar. Cuando ya no quepa ni un alfiler en la parte de los ganchos y queda espacio debajo, es posible sumar otro tubo para guardar pantalones, chamarras y vestidos.
- Bolsas cerradas al vacío. Guarda tus chamarras y abrigos durante las temporadas de calor en maletas con ayuda de bolsas al vacío que las comprimirán para que no estorben.
- Cajas transparentes. Todas las cosas que no usas tan seguido y no quieres tirar "por si acaso", ponlas hasta arriba del clóset en cajas almacenadoras de plástico. Mejor si son transparentes para que siempre sepas dónde están.
- Dobla tu ropa en "taquito" antes de guardar. Una vez que laves y seques la ropa, ve doblándola para ponerla en los cajones, pero hazlo enrollando las prendas para que no ocupen mucho espacio.
- Con organizadores detrás de la puerta. Pon un organizador removible para guardar ropa deportiva, zapatos o accesorios. Eso sí, procura no saturar de cosas para que no haga ruido visual, ya que al final podría terminar pareciendo que toda la habitación está desordenada.
Con estas sencillas técnicas para guardar la ropa, no tendrás que invertir tiempo o dinero en una remodelación, basta con un poco de creatividad (y paciencia) para acomodar todas tus prendas de una manera útil. Además, podrás hacer una "depuración" para sacar lo que ya no usas, ya sea que quieras usar las cosas para reciclar y hacer nuevos artículos o prefieras donarlas.