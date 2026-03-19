6 ideas para reemplazar las persianas tradicionales y hacer que tu casa se vea más lujosa

Al momento de elegir la decoración para interiores, hay personas que piensan en estilos que reflejen elegancia y den una apariencia "lujosa" sin tener que gastar tanto. Y aunque suene como algo imposible, en realidad es algo que se puede lograr muy fácilmente poniendo atención en pequeños detalles del amueblado que suelen pasar desapercibidos, como lo son las persianas.

Esto ya que si bien se trata de una alternativa práctica para cubrir las ventanas, los diseños no siempre son los más bonitos y llegan a parecer de oficina o anticuadas. En estos casos lo mejor es recurrir a otros modelos que sean igual de funcionales, pero que luzcan lindísimos y como si hubieran costado miles de pesos.

¿Qué tipos de cortinas se ven elegantes? Estas alternativas sustituyen a las persianas y lucen hermosas