6 ideas para reemplazar las persianas tradicionales y hacer que tu casa se vea más lujosa
Si estás remodelando tu hogar y quieres añadirle detalles elegantes, estas opciones para sustituir a las persianas tradicionales podrían ser la mejor opción.
Al momento de elegir la decoración para interiores, hay personas que piensan en estilos que reflejen elegancia y den una apariencia "lujosa" sin tener que gastar tanto. Y aunque suene como algo imposible, en realidad es algo que se puede lograr muy fácilmente poniendo atención en pequeños detalles del amueblado que suelen pasar desapercibidos, como lo son las persianas.
Esto ya que si bien se trata de una alternativa práctica para cubrir las ventanas, los diseños no siempre son los más bonitos y llegan a parecer de oficina o anticuadas. En estos casos lo mejor es recurrir a otros modelos que sean igual de funcionales, pero que luzcan lindísimos y como si hubieran costado miles de pesos.
¿Qué tipos de cortinas se ven elegantes? Estas alternativas sustituyen a las persianas y lucen hermosas
- Paneles japoneses. Si tu casa tiene ventanas grandes o de tipo corredizo, los paneles japoneses son una alternativa moderna y original para agrandar visualmente una habitación.
- Cortinas claras que lleguen al piso. La estructura de estas cortinas que están en tendencia de decoración 2026 aporta movimiento y cuentan con una caída sutil que queda armoniosa con todo tipo de ambientes. Al ser casi transparentes, permiten que la luz entre mejor.
- Estores tipo screen. Son un tipo de persiana ligera, que según información de Leroy Merlin, están hechos con filamentos de poliéster y fibra de vidrio recubierta de PVC. Los estores como ventaja que filtran la luz solar y no obstruyen la visibilidad.
- De madera natural. Aunque conservan la esencia de las persianas tradicionales, los modelos con madera dan un efecto rústico que queda muy bien para dar un efecto acogedor y exclusivo en el hogar.
- Crotinas dobles tipo black out. Consiste en poner una capa sólida de colores oscuros para tapar toda la luz durante la noche y una capa tipo mesh que deja pasar la luz en el día. Es uno de los modelos que resultan muy prácticos para departamentos.
- Con papel autoadherible. Si no quieres pasar por instalaciones muy laboriosas y prefieres hacerlo tú mismo, puedes reemplzar las persianas por una película de papel autoadherible. Entre sus ventajas, Lumini Films señala que se pegan perfactamente al cristal y no permite que se vea nada desde el exterior.