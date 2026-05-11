Cómo hacer stickers y skins caseros de Paw Patrol sin gastar mucho: te explicamos el paso a paso

Paw Patrol es una de los programas preferidos de los niños, por lo que no es de extrañarse que busquen cómo personalizar sus artículos para llevar a estos simpáticos personajes a todas partes. Y para cuando el presupuesto es limitado, siempre se puede recurrir a los stickers y skins inspirados en la caricatura, que además de que se ven muy bonitos, son fáciles de hacer en casa.

Stickers de Paw Patrol: el paso a paso para crear tus propias estampas y skins con poco dinero

Descarga tus diseños preferidos de internet . Busca en internet imágenes a color de Paw Patrol que vengan para descargar , pues así la calidad será mejor. Acomódalos en un documento para imprimir y, de preferencia, elige papel tipo cartulina.

#papeleriacreativa #missnotascoloridas ♬ Lil Boo Thang - Paul Russell @missnotascoloridas stickers 💙 #pawpatrol

. Busca en internet , pues así la calidad será mejor. Acomódalos en un documento para imprimir y, de preferencia, elige papel tipo cartulina. Compra papel adherible . Ve a tu papelería más cercana y pide papel adherible; que en un lado está en blanco y en el otro trae un tipo de pegamento como en estampa. Considera cuántos skins y stickers quieres hacer para saber cuántos rollos comprar.



. Ve a tu papelería más cercana y pide papel adherible; que en un lado está en blanco y en el otro trae un tipo de pegamento como en estampa. Considera cuántos skins y stickers quieres hacer para saber cuántos rollos comprar. Recorta y pega . Con mucho cuidado, recorta la silueta de cada una de las imágenes para hacer stickers de Paw Patrol que elegiste. Una vez que estén listas, pégalas en el papel adherible y perfecciona los bordes.



. Con mucho cuidado, recorta la silueta de cada una de las que elegiste. Una vez que estén listas, pégalas en el papel adherible y perfecciona los bordes. Agrega brillo para proteger los stickers de Paw Patrol . Si quieres evitar que las estampas vayan desgastándose con el paso del tiempo, puedes protegerlas con una capa de pegamento muy fina. También es posible agregar brillantina para darle mayor brillo.

Hacer stickers de Paw Patrol es muy fácil y barato|Pinterest

. Si quieres evitar que las estampas vayan desgastándose con el paso del tiempo, puedes protegerlas con una capa de pegamento muy fina. También es posible agregar brillantina para darle mayor brillo. Pega en donde quieras e intercambia con tus amigos. Ahora que tus stickers y skins de Paw Patrol están listos, empieza a pegarlos donde se te ocurra. Puede ser en tus libretas, tus termos de agua, en la estuchera y hasta en la mochila. Para hacer que tu colección sea más grande, pídele a tus amigos intercambiar figuras, así todos tendrán diferentes.

Y listo, con muy pocos pasos y sin tener que gastarte todos tus ahorros, tendrás estampas divertidas para personalizar tus artículos. Esta actividad es sencilla y, a excepción del manejo de las tijeras, no representa ningún riesgo, por lo que incluso se puede organizar una tarde de manualidades con hijos, sobrinos y amigos.