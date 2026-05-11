Aprende a manifestar de manera correcta; no se trata solo de pedir

Términos como atraer, llamar o manifestar se volvieron conceptos sumamente citados entre creyentes y no creyentes de ámbitos espirituales, religiosos, energéticos y mezclas de estas disciplinas. Por ello, Roxana Castaños indicó que no es algo tan banal como suele tratarse al tema. En ese sentido, expresó la realidad alrededor de una práctica que debe priorizar sanar heridas. He aquí las palabras de la maestra espiritual.

¿Pandemia por hantavirus? ¿Funciona la regla del 15/15? Médicos especialistas responden en Consulta a la mano

¿Qué significa manifestar, según la espiritualidad?

Según Roxana, la primavera es una época del año cargada de un flujo de energía ideal para recibir el fruto de todo lo trabajado. Gracias a la influencia del Caballo de Fuego y la alta injerencia simbólica del número 5, es momento de aprovechar la energía creativa y transformar tu vida en distintos aspectos.

En la explicación alrededor del mundo energético-espiritual, la experta compartió que el pasado 5 de mayo (5 del 5) es un número que nutre la idea del movimiento. Así, se indica que este año y estos días en específico sirven para quemar lo que no es tuyo y quemar lo que no es verdadero. Ante eso, la clave de la manifestación es enfocarse en lo que uno va a renunciar.

La entrevista concedida por Roxana Castaños a un medio de circulación nacional, dejó en claro que "Si tú no tienes disposición no pidas, no te antojes, no visualices, porque eso va a tener primero renuncias". Esto ante la dinámica popularizada de que el manifestar se traduce en pedir, pedir, pedir y esperar a que se cumpla. Por eso brindó algunos tips alrededor de la realidad de estas prácticas.

¿Cómo se puede manifestar de manera correcta?

La maestra espiritual indicó que la manifestación es un amplio y largo proceso de sanación. Todo se hace con la influencia energética, la cual es fundamental para sanar e identificar los bloqueos internos. Y para esto es necesario darle un vistazo al pasado, para ver cómo las creencias y experiencias afectan la manera de encarar el presente en ámbitos como los económicos.

"Lo que tengo que hacer para manifestar primero que nada es observar cuáles son mis bloqueos, de dónde vienen, qué experiencias tengo de eso a lo largo de mi vida y qué puedo aprender de esas experiencias", explicó Roxana Castaños.