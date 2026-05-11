Los 5 signos que serán castigados por el universo del 11 al 15 de mayo, según los horóscopos de Mhoni Vidente

De hoy lunes 11 al viernes 15 de mayo, algunos signos del zodiaco enfrentarán pruebas importantes enviadas por el universo. Más que una mala racha, la energía astral marca momentos de aprendizaje, consecuencias emocionales y decisiones que podrían cambiar su destino para siempre, según el horóscopo de Mhoni Vidente .

Según el análisis de las predicciones semanales, los signos que podrían sentirse “castigados” por el karma o la energía universal serán Tauro, Leo, Libra, Acuario y Capricornio debido a conflictos emocionales, errores del pasado y desgaste físico o mental.

1. Tauro: el universo pondrá a prueba tu sinceridad

Tauro será uno de los signos más observados por la energía astral durante esta semana. La advertencia sobre evitar relaciones dobles o situaciones sentimentales complicadas indica que el universo podría cobrar facturas emocionales pendientes.

Si Tauro ha ocultado sentimientos, mentido o jugado con dos personas al mismo tiempo, podrían descubrirse secretos que provoquen discusiones, rupturas o decepciones, según Mhoni Vidente.

El horóscopo de la semana de Mhoni Vidente, con predicciones y señales del universo.|(Facebook de Mhoni Vidente/Gemini)

Además, las molestias intestinales reflejan somatización emocional. En astrología, el estómago suele resentir la culpa, la ansiedad y los conflictos internos. El universo obligará a Tauro a actuar con honestidad antes de seguir avanzando.

2. Leo: el karma amoroso podría alcanzarte

Leo tendrá oportunidades económicas importantes, pero en el amor aparece una advertencia muy clara: evitar involucrarse con personas comprometidas.

Cuando este tipo de mensaje aparece en un horóscopo, suele interpretarse como una señal de triángulos amorosos, traiciones o escándalos sentimentales.

El universo castigará cualquier actitud impulsiva o egoísta relacionada con el amor. Si Leo insiste en relaciones prohibidas, podría terminar enfrentando decepciones públicas, distanciamientos o pérdidas emocionales.

Además, el dolor en la espalda baja representa cargas emocionales y exceso de responsabilidades acumuladas.

3. Libra: pasión peligrosa y decisiones impulsivas

Libra enfrentará una de las energías más intensas de toda la semana. Aunque habrá pasión y momentos románticos, los astros advierten sobre amores prohibidos o relaciones complicadas.

Esto suele interpretarse como una fuerte señal de karma sentimental y pruebas emocionales difíciles de controlar.

El universo podría poner a Libra frente a tentaciones importantes. Si actúa desde el impulso y no desde la razón, podría verse envuelto en conflictos, chismes o situaciones que dañen su estabilidad emocional.

También deberá cuidar la piel y la vista, dos aspectos relacionados con estrés emocional y desgaste energético.

4. Acuario: el pasado regresará para incomodarte

Acuario tendrá oportunidades laborales positivas, pero emocionalmente podría atravesar días complicados. Los horóscopos señalan conflictos relacionados con amores del pasado y problemas de comunicación.

Esto indica que el universo buscará cerrar ciclos pendientes que Acuario todavía no ha superado por completo.

Personas que parecían olvidadas podrían regresar para reclamar explicaciones o remover heridas emocionales. El estrés y la ansiedad serán señales claras de agotamiento mental.

Si Acuario no aprende a soltar situaciones pasadas, podría sentirse emocionalmente atrapado durante toda la semana.

5. Capricornio: el universo te obligará a soltar el pasado

Capricornio vivirá una etapa económica favorable, pero sentimentalmente enfrentará una lección importante.

Los astros recomiendan evitar regresar con personas del pasado, lo que revela una energía kármica especialmente fuerte.

El universo podría poner nuevamente frente a Capricornio una relación tóxica o una historia inconclusa para comprobar si realmente aprendió la lección.

Si vuelve a caer en los mismos errores, podría enfrentar tristeza, decepciones o desgaste emocional. También deberá proteger su salud y evitar contagios, ya que el cuerpo reflejará cualquier desequilibrio energético.

¿Cuáles son los signos más protegidos por el universo esta semana, según Mhoni Vidente?

Mientras algunos signos enfrentarán pruebas importantes, Cáncer, Sagitario y Piscis estarán rodeados de energía positiva.

Las propuestas de matrimonio, la estabilidad emocional y las mejoras económicas indican que el universo les abrirá caminos importantes durante esta semana de mayo.