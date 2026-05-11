Emiliano Aguilar confiesa si renunciará a su apellido por peleas con su papá

La polémica no para en el núcleo de la familia de Pepe Aguilar. Todo esto continúa porque en estos momentos Emiliano ha ganado bastante popularidad y se han viralizado sus comentarios hechos en Venga La Alegría Fin De Semana, donde habló de lo que representa ser parte de una dinastía tan importante como la Aguilar. ¿Se quitará el apellido?

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¿Emiliano Aguilar se avergüenza de su padre?

En repetidas ocasiones Emiliano declaró contundentemente que en estos momentos no tiene ningún interés de hablar ni tener relación con Pepe Aguilar. Y precisamente en el programa le preguntaron sobre su relación con la dinastía y específicamente con su padre. Dicha situación derivó de algunas respuestas bastante contundentes.

La pregunta que se le hizo en VLA indicaba si de ser posible, nacería con otro apellido o si lo adoptaría hoy en caso de poder elegirlo. Ante eso contestó: “Si tuviera todo el historial que tiene mi abuelo, simón, con orgullo me lo pondría otra vez. Si no, pues no sé, carnal”. Esto fue interpretado como un alejamiento total de la figura de su padre y su legado.

Aunque muchos también comentaron que la pregunta le dejó muy dudoso y que contestó de cierta manera precipitado. Esto para también ser cuestionado sobre sus actitudes que en general son buenas ante la prensa. Y es que tachan a los de la dinastía como personas sumamente “payasas” en interacciones de este tipo.

¿Por qué Emiliano y Pepe Aguilar están distanciados?

Según los reportes de la prensa, todo inició cuando en 2017 el hijo mayor de Pepe fue arrestado por tratar de pasar inmigrantes a los Estados Unidos. Esto evidentemente causó un conflicto familiar, pues el joven tuvo que ir a rehabilitación y pagar 15, 000 dólares para evitar ir a la cárcel. Con esto, se habla de broncas existentes entre Carmen Treviño y Pepe, lo cual generó en un distanciamiento de su hijo.

Hoy, Emiliano se dice alejado y sin contacto alguno con su papá, mientras se ha peleado con Leonardo (hermanastro) y con Christian Nodal. En ese caso, Ángela ha sido menos comentada… pero sí ha recibido palabras de conflicto en toda esta situación mediática del alejamiento entre los hijos del músico.