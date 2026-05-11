Tragedia: Muere querido influencer a los 23 años, tras semanas desaparecido

La muerte de un influencer de nacionalidad polaca está dando la vuelta al mundo por las circunstancias que le rodearon y la edad en que perdió la vida. Se trata de Nikodem Czyżewski, conocido en YouTube como Lil Narcyz, quien tenía tan solo 23 años y llevaba semanas desaparecido.

La policía de Gliwice, ciudad en Polonia, anunciaron a través de un comunicado que la búsqueda de Nikodem Czyżewski había terminado, pues recibieron un aviso de que su cuerpo había sido encontrado en Croacia. "La búsqueda de un joven residente de nuestra región había estado en curso desde que se recibió el reporte de su desaparición", decía el comunicado. La policía local también ha asegurado que la investigación seguirá por parte de autoridades croatas.

El creador de contenido tuvo un último contacto con su familia el 8 de abril, y fue a finales del mismo mes que se inició la búsqueda. Hasta ahora se desconoce la causa de su desaparición y su fallecimiento, pero se sabe que había viajado a Croacia desde mediados de marzo por motivos de un trabajo temporal. Su cuerpo fue hallado en un río cercano a la capital, Zagreb.

Según reportan medios internacionales, se inició una campaña de recaudación de fondos para repatriar el cuerpo de Nikodem Czyżewski a su ciudad natal.

Quién era Lil Narcyz, el youtuber encontrado muerto a los 23 años

Nikodem Czyżewski tenía como principal fuente de trabajo la plataforma de YouTube, donde había reunido una base de seguidores que ascendía a 450 mil; se unió a la red social en 2017 y llegó a subir 180 videos, con los cuales alcanzaba más de 81 millones de vistas. Sin embargo, habían pasado ya varios años sin que Lil Narcyz subiera contenido; su último video corresponde a noviembre de 2021.

Su contenido se centraba en la comedia y estilo de vida, principalmente publicando parodias y tiraderas ('diss tracks').