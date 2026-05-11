¿Quién gana hoy 11 de mayo el Blindaje Varonil de Exatlón México en la Semana Final?

La última semana de Exatlón México inicia hoy lunes 11 de mayo de 2026, y con el ciclo más importante de la novena temporada del reality show, una de las competencias más importantes es el Blindaje Varonil, y para saber quién se hace con este premio que los colocaría para pelear por el campeonato, no olvides sintonizar la señal de Azteca Uno en vivo en punto de las 20:30 horas tiempo del centro del país; o bien, puedes dar clic aquí para no perderte del contenido exclusivo del programa como: videos y fotos.

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Los Azules debilitan a los Rojos en la recta final de Exatlón México

Antes de iniciar la tercera Batalla por la Supervivencia, los Azules se veían muy contentos luego de que Katia Gallegos se ganara el MVP de la pugna y a eso se le sumaba que le ganó un tiro decisivo a Mati Álvarez. Tras llevarse la segunda pelea por la estadía, la basquetbolista se ganó el respeto de sus compañeros, e incluso llegaron a planear una estrategia para ocupar de una vez por todas el Salvoconducto, el cual era un premio que quitaba del Duelo de Eliminación a un celeste, su idea era hacerse con la victoria de la tercera competencia por la permanencia, y así que Paulette Gallardo, Mati Álvarez y Jazmín Hernández se midieran.

Los Rojos dan la sorpresa y desmoronan el plan de los Azules antes del Duelo de Eliminación

Por otro lado, aunque la idea principal era que 2 participantes Rojas fueron al Duelo de Eliminación con una atleta Azul, las cosas no salieron como esperaban y esto se dio gracias a que los escarlatas hicieron que se fueran a relevos en la tercera Batalla por la Supervivencia y fue Mario Mono Osuna quien destruía los planes de sus rivales porque con su victoria el Duelo de Eliminación eran 2 mujeres del grupo de Contendientes y una de los Famosos.

Jazmín Hernández no pudo ante Katia Gallegos

El Duelo de Eliminación inició con Evelyn Guijarro y Katia Gallegos, ambas con 4 vidas y quien ganará esa serie se salvaba, mientras que, la otra tenía que medirse contra Jazmín Hernández. La primera parte de la pugna máxima hizo que Sniper sacara lo mejor de ella y fue hasta que cada una de las Azules se quedaron con una vida la cual determinó la que iría ante la Flaca.

Jazmín Hernández llegaba con una clara ventaja luego de que la basquetbolista iniciara la segunda etapa con 6 carreras en sus pies, sin embargo, Cat-Attack en un momento de resistencia se impuso ante la leyenda escarlata para que saliera este 10 de mayo de 2026.

