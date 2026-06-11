El ‘corporate goth’, un estilo de moda que combina lo gótico con la elegancia para la oficina

Dentro del mundo de la ropa, se ha vuelto popular el ‘corporate goth’, un estilo de moda que se destaca por combinar lo gótico con la elegancia para la oficina, siendo un estilo que permite usar ropa oscura apta para el trabajo, pero para lograrlo es importante considerar ciertos aspectos.

Para que lo puedas usar, te detallaremos todo lo que debes hacer, algunos tips para no quitar lo sofisticado, pero mantener ese look darks al acudir al trabajo. Toma nota de lo que debes hacer.

¿Cómo aplicar el corporate goth?

El ‘corporate goth’ es una tendencia que está obteniendo mayor popularidad, debido a que es un estilo de moda que es sumamente elegante, pero que permite mantener ese aspecto gótico sin perder la sofisticación en ningún momento.

Aunque es fácil poder hacerlo, es importante conocer las claves del estilo para poder lucir la elegancia para la oficina; aplica los siguientes puntos:

Usar negro riguroso, pero se destaca por la aplicación de pantalón sastre o falda midi. En temas de accesorios, se usan cadenas, anillos, cinturón y gafas, pero nunca en exceso. Para darle ese toque goth, se suelen aplicar arracadas o collares en forma de cruz o con estilo medieval. Igualmente, los anillos y los maquillajes son muy oscuros. La principal ventaja que tiene ese estilo es que puedes adaptarlo a cualquier temporada del año, ya sea con prendas sin mangas y ligeras, hasta alternativas de cuello alto y manga larga.

Es una gran alternativa, ya que puedes seguir usando tu estilo de siempre, pero con un aspecto elegante, logrando mostrar tu auténtica personalidad acorde a la ocasión y el lugar.

¿Por qué el negro representa la elegancia?

El usar negro se ha convertido en la opción segura para quienes desean mantener la elegancia en la oficina; esto se debe a que es un tono que transmite seguridad, autoridad y minimalismo, además de ser una gran decisión al poder mezclarse con varios tonos con facilidad.

Con todos los tips anteriores, lograrás lucir el ‘corporate goth’ con facilidad, manteniendo el estilo de moda gótico sin caer en la exageración, en especial para poder usarlo en tu trabajo con facilidad.