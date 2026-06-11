Así se puede recrear el outfit de Shakira durante su presentación en la Copa Mundial 2026, y todo por menos de 500 pesos

Este 11 de junio 2016 Shakira vuelve a escribir historia dentro de las ceremonias de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA™ y demostró porque es una figura clave dentro de estos eventos deportivos, pues su presencia el día de hoy en el Estadio Ciudad de México puso el ambiente al encabezar el espectáculo inaugural del Mundial 2026, donde interpretó “Dai Dai”, la canción oficial del torneo donde además lució un llamativo outfit en tonos amarillos que rapidamente se convirtió en tendencia entre sus seguidores.

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Si eres parte de los seguidores que quedó maravillado por el look que lució la colombiana y piensas en poder crearlo quédate aquí que te dejamos las mejores opciones para lucirlo estos días de ambiente futbolero. Recuerda que con algunas prendas accesibles que están disponibles en mercados, tiendas de ropa físicas o en línea y hasta supermercados es posible conseguir una versión inspirada en el atuendo de la intérprete de “Pies descalzos” por menos de 500 pesos.

Prendas clave para recrear el look de Shakira en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026

Como lo mencionamos anteriormente el atuendo que lució Shakira destacó por tener colores vibrantes en tonos amarillos y la pieza clave de esto fue un body amarillo ajustado, en tiendas puedes encontrarse opciones desde 120 hasta 150 pesos.

Para completar el conjunto, unos guantes de red amarillos que aportarán el toque llamativo y moderno, esta prende suele venderse entre 40 o 60 pesos.

Para la parte inferior puedes utilizar una falda/short en color blanco con detalles o degradados en tonos lilas, una pieza que puede encontrarse en casi 150 pesos en bazares o tiendas en línea.

En la parte del calzado puedes utilizar los básicos tenis blanco y combinarlos con unas agujetas amarillas incluso puedes apostar por una versión más fiel al estilo de escenario puedes optar por unas combat boots blancas y personalizarlas con agujetas de color. Finalmente, unos lentes oscuros de armazón negro completan la imagen por aproximadamente 50 pesos.

De esta manera, los fanáticos de Shakira pueden sumarse al furor mundialista con un outfit inspirado en la cantante colombiana sin afectar demasiado su bolsillo. El resultado es un conjunto cómodo, colorido y perfecto para ver los partidos, asistir a reuniones futboleras o simplemente rendir homenaje a una de las artistas más emblemáticas de las Copas del Mundo.