¿Qué es la salsa demi-glace que hizo el Chef Poncho Cadena en MasterChef 24/7 y cómo prepararla?
El carismático Juez del reality le enseñó a los participantes a elaborar un complemento clave para la cocina francesa
La mañana de este jueves 11 de junio del 2026, el universo MasterChef 24/7 contó con un invitado de lujo para impartir la masterclass... ¡el Chef Poncho Cadena, quien compartió ante las cámaras todos los secretos para elaborar una sabrosa salsa demi-glace, imprescindible en la cocina francesa! Así la puedes hacer en casa.
¿Qué es la salsa demi-glace y cómo hacerla PASO a PASO?
Ya con todos los cocineros presentes y listos para tomar la clase, el experto Chef Poncho Cadena les explicó las generalidades de la salsa demi-glace mientras se lavaba las manos: "Es una salsa oscura, concentrada, se utiliza para carnes, para aves, se ve muy bonito", detalló el Juez de MasterChef 24/7.
En medio de risas y muchos tips interesantes, el Chef demostró cómo hacer esta salsa espesa que, gracias a la técnica de reducción de caldos, tiene un sabor profundo y una textura aterciopelada que le encanta a los comensales; de acuerdo con el portal La casa de los sabores, fue Auguste Escoffier quien popularizó la demi-glace tal y como la conocemos.
Para hacer esta salsa y darle un toque diferente a tus carnes, necesitas los siguientes INGREDIENTES clave:
- Caldo marrón de carne (hecho con huesos y carne de ternera o ave, verduras y especias).
- Vino tinto o jerez al gusto.
- Zanahoria, cebolla y apio para crear el clásico mirepoix francés que irá en el caldo.
- Roux oscuro (mezcla de harina y grasa cocida, generalmente mantequilla).
- Laurel, tomillo y pimienta negra para dar sabor.
Aunque el proceso de elaboración de la master-glace es sencillo, se necesita paciencia ya que la reducción del caldo de carne con huesos y verduras lleva varias horas, esto para liberar todos los sabores y aromas; el paso a paso es:
- Prepara un caldo marrón con huesos, carne, verduras y especias al gusto; para ello, primero debemos dorar todo: carne, huesos y vegetales, posteriormente se pone en una olla grande llena de agua.
- El caldo se deja hervir varias horas para reducirlo hasta obtener un líquido concentrado.
- Cuando ya esté en su punto, aplicas tu mezcla de harina y mantequilla cocida (el roux) y se cocina a fuego lento.
- Agrega un chorrito de vino tinto o jerez al gusto mientras espesas.
- Finalmente, la mezcla se cuela para obtener una salsa homogénea y brillante.
¡Listo! Ya tienes una sabrosa salsa demi-glace para acompañar tus carnes y realzar su sabor de forma cremosa e intensa.
¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?
Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.
¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?
Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces podrás sintonizar la transmisión desde Disney+ y por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.
JM