¿Qué es la salsa demi-glace que hizo el Chef Poncho Cadena en MasterChef 24/7 y cómo prepararla?

La mañana de este jueves 11 de junio del 2026, el universo MasterChef 24/7 contó con un invitado de lujo para impartir la masterclass... ¡el Chef Poncho Cadena , quien compartió ante las cámaras todos los secretos para elaborar una sabrosa salsa demi-glace, imprescindible en la cocina francesa! Así la puedes hacer en casa.

¿Qué es la salsa demi-glace y cómo hacerla PASO a PASO?

Ya con todos los cocineros presentes y listos para tomar la clase, el experto Chef Poncho Cadena les explicó las generalidades de la salsa demi-glace mientras se lavaba las manos: "Es una salsa oscura, concentrada, se utiliza para carnes, para aves, se ve muy bonito", detalló el Juez de MasterChef 24/7.

En medio de risas y muchos tips interesantes, el Chef demostró cómo hacer esta salsa espesa que, gracias a la técnica de reducción de caldos, tiene un sabor profundo y una textura aterciopelada que le encanta a los comensales; de acuerdo con el portal La casa de los sabores, fue Auguste Escoffier quien popularizó la demi-glace tal y como la conocemos.

Para hacer esta salsa y darle un toque diferente a tus carnes, necesitas los siguientes INGREDIENTES clave:

Caldo marrón de carne (hecho con huesos y carne de ternera o ave, verduras y especias).

Vino tinto o jerez al gusto.

Zanahoria, cebolla y apio para crear el clásico mirepoix francés que irá en el caldo.

Roux oscuro (mezcla de harina y grasa cocida, generalmente mantequilla).

Laurel, tomillo y pimienta negra para dar sabor.

Aunque el proceso de elaboración de la master-glace es sencillo, se necesita paciencia ya que la reducción del caldo de carne con huesos y verduras lleva varias horas, esto para liberar todos los sabores y aromas; el paso a paso es:

Prepara un caldo marrón con huesos, carne, verduras y especias al gusto; para ello, primero debemos dorar todo: carne, huesos y vegetales, posteriormente se pone en una olla grande llena de agua.

para ello, primero debemos dorar todo: carne, huesos y vegetales, posteriormente se pone en una olla grande llena de agua. El caldo se deja hervir varias horas para reducirlo hasta obtener un líquido concentrado.

para hasta obtener un líquido concentrado. Cuando ya esté en su punto, aplicas tu mezcla de harina y mantequilla cocida (el roux) y se cocina a fuego lento.

(el roux) y se cocina a fuego lento. Agrega un chorrito de vino tinto o jerez al gusto mientras espesas.

al gusto mientras espesas. Finalmente, la mezcla se cuela para obtener una salsa homogénea y brillante.

¡Listo! Ya tienes una sabrosa salsa demi-glace para acompañar tus carnes y realzar su sabor de forma cremosa e intensa.

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces podrás sintonizar la transmisión desde Disney+ y por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis ; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.

JM