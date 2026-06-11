Cómo maquillar los ojos maduros y lograr que se vean más firmes y rejuvenecidos

El paso de los años no debe ser una preocupación para quienes día a día hacen de todo para cuidar de su salud y su estética. Alimentación balanceada, actividad física y maquillaje pueden incluirse entre los principales hábitos para lucir nuestra mejor versión.

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A medida que nuestra edad aumenta, la piel va dando muestras del envejecimiento natural y es por eso que recurrir a diferentes estrategias puede lograr que nos veamos siempre bien, a cualquier edad y en cualquier momento.

¿Maquillaje según el tipo de ojos?

Teniendo en cuenta que el maquillaje busca equilibrar las proporciones naturales de la mirada, resaltar ciertas facciones y atenuar imperfecciones en nuestra piel, los expertos en belleza advierten que debemos tomar en cuenta diversos factores. El tipo de piel y de ojos que tenemos se encuentran entre esos factores.

En cuanto a los ojos, no solo se debe tener en cuenta su formato o si se encuentran muy juntos o muy separados. En este punto, y regresando a lo señalado anteriormente, la edad juega un rol especial porque en los párpados pueden generarse arrugas o líneas de expresión que de seguro querremos atenuar.

¿Cómo maquillar ojos maduros?

En esta oportunidad, la Inteligencia Artificial (Gemini) ha analizado diferentes fuentes de información relacionadas con el mundo del maquillaje y ha concluido de qué manera debemos maquillar los ojos maduros y lograr que se vean más firmes y rejuvenecidos. La clave, señala esta tecnología, es jugar con las luces, las sombras y las texturas correctas para elevar la mirada.

A continuación se detalla el paso a paso y los mejores trucos profesionales para lograr una mirada más firme, luminosa y despejada:

La Preparación - Hidratación estratégica



Contorno de ojos: Aplica una cantidad mínima de crema hidratante específica para la zona a toquecitos, idealmente con el dedo anular (que es el que tiene menos fuerza). Deja que se absorba por completo antes de maquillar.

Primer de ojos (Prebase): Es el gran secreto. Una capa invisible de prebase para párpados alisa las líneas de expresión, unifica el tono (neutralizando venitas o rojeces) y evita que las sombras se junten en los pliegues con el paso de las horas.

Corrector - Menos es más



La textura ideal: Busca correctores fluidos, hidratantes y de cobertura media. Evita los de acabado mate seco.

Técnica de aplicación: En lugar de hacer un triángulo grande debajo del ojo, aplica un punto en el lagrimal (donde suele concentrarse la oscuridad) y otro punto en la esquina externa del ojo, difuminando este último hacia la sien para generar un efecto ascendente.

Sombras - El arte del efecto "lifting"



Texturas: Opta por sombras mate o satinadas muy finas. Evita el exceso de brillos intensos o glitter en el párpado móvil alto o en el hueso de la ceja, ya que suelen texturizar y llamar la atención sobre la piel flácida.

Crear una "cuenca falsa": Con un tono marrón medio o nude oscuro (un color de transición mate), marca la cuenca un poco más arriba de tu pliegue natural. Hazlo con los ojos abiertos mirando al espejo; así crearás la ilusión de un párpado más amplio y elevado.

Dirección ascendente: Al difuminar la sombra en la esquina exterior, asegurate de llevar el color siempre hacia arriba y hacia afuera (en dirección al final de la ceja), nunca hacia abajo.

Delineado - Difuminado y sutil



El truco del lápiz o sombra: Usa un lápiz café oscuro o gris (el negro plano a veces endurece las facciones) y traza una línea muy fina a ras de las pestañas superiores.

Ahumado: Con una brocha pequeña biselada, difumina ese trazo hacia arriba. Un delineado suave y un poco borroso disimula las imperfecciones del párpado y da muchísima densidad a las pestañas.

Línea de agua inferior: Evita delinear la línea de agua inferior con negro, ya que achica el ojo. Si quieres abrir la mirada, usa un tono beige o crema.

Pestañas y cejas - El marco de la mirada

