Manualidades de Peppa Pig: cómo hacer máscaras de cartulina para que los niños desarrollen su imaginación
Si tus hijos ya están aburridos con estas vacaciones, las manualidades de Peppa Pig son ideales para que se entretengan un rato y fortalezcan la creatividad.
Aunque el regreso a clases 2026 está cada vez más cerca, los niños todavía pueden aprovechar los días que les quedan de vacaciones para hacer divertidas manualidades que los entretengan y que fortalezcan su imaginación. Y una de las ideas más bonitas y fáciles son las máscaras de Peppa Pig para las que se necesitan pocos materiales y son perfectos para que pasen un buen rato.
Materiales para hacer máscaras de Peppa Pig y que los niños se diviertan
Lo primero que se necesita para estas curiosas manualidades de Peppa Pig, es reunir los materiales y así tener todo listo para que los niños pongan manos a la obra. Se necesitan cartulinas rosas, blancas y negras; un plumón negro y uno rojo, preferentemente a prueba de agua. Las tijeras, el resistol y el silicón frío son imprescindibles. Y por último, una tira de resorte o palillos de madera para que puedan armar las máscaras que estimulan la imaginación.
Paso a paso para las máscaras de Peppa Pig y crear manualidades muy curiosas
- Dibuja y recorta la silueta de Peppa Pig. Toma una imagen de internet como referencia para hacer la carita de Peppa Pig. O si lo prefieres, cambia por personajes emblemáticos como George Pig o Rebecca Liebre, el secreto es que quede lo más realista posible cuando pases las tijeras.
- Traza los ojos y boca. Con el plumón negro, hay que dibujar la parte de ojos y boca. Si quieres que quede con aspecto en tercera dimensión, puedes hacer este paso con pedazos de foamy de colores y pegar con silicón frío.
- Decora las máscaras para ejercitar la imaginación. Para que los niños le den rienda suelta a su imaginación y creatividad, lo mejor es dejarlos que decoren las manualidades de Peppa Pig con total libertad. Las opciones van desde darle brillo a las máscaras con diamantina hasta pegar pequeños stickers. Incluso pueden elegir cartulinas de otros colores y dejar de lado el clásico rosa.
- Ajustar las máscaras para que no se caigan. Como último paso, hay que hacer un par de orificios para poner el resorte y que así puedan usarse como diademas, lo que hará que jugar sea cómodo y no se estén cayendo. También está la opción de poner un par de palitos de madera con silicón y que las sostengan con las manos mientras juegan.
Inventen juegos creativos. Una vez que las máscaras de Peppa Pig estén listas, ya solo falta que los pequeños armen sus propios juegos para pasar horas de pura diversión. Por ejemplo, pueden inventar historias y representarlas como si fuera un "teatro en casa".