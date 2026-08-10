Manualidades de Peppa Pig: cómo hacer máscaras de cartulina para que los niños desarrollen su imaginación

Aunque el regreso a clases 2026 está cada vez más cerca, los niños todavía pueden aprovechar los días que les quedan de vacaciones para hacer divertidas manualidades que los entretengan y que fortalezcan su imaginación. Y una de las ideas más bonitas y fáciles son las máscaras de Peppa Pig para las que se necesitan pocos materiales y son perfectos para que pasen un buen rato.

Materiales para hacer máscaras de Peppa Pig y que los niños se diviertan

Lo primero que se necesita para estas curiosas manualidades de Peppa Pig, es reunir los materiales y así tener todo listo para que los niños pongan manos a la obra. Se necesitan cartulinas rosas, blancas y negras; un plumón negro y uno rojo, preferentemente a prueba de agua. Las tijeras, el resistol y el silicón frío son imprescindibles. Y por último, una tira de resorte o palillos de madera para que puedan armar las máscaras que estimulan la imaginación.

Las manualidades de Peppa Pig son una gran alternativa para que los niños pongan a prueba su imaginación|Pinterest

Paso a paso para las máscaras de Peppa Pig y crear manualidades muy curiosas